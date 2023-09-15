ما خطة التعاقدات من الخارج بالنسبة للمعلمين خلال السنوات الخمس الماضية من كل الدول العربية وعدد المستمرين في عملهم حتى تاريخ ورود السؤال وعدد من قدم استقالته مع تزويدي بأسباب الاستقالات إن وجدت؟

ما القرارات الصادرة بشأن تثمين منطقة جليب الشيوخ والإجراءات المتخذة في هذا الشأن وعدد العقارات الواقعة تحت التثمين وفي حال تثمين المنطقة ما المشروع المنتظر في هذا المكان الحيوي والذي يعد واجهة للبلاد؟

وجه النائب محمد الرقيب سؤالا إلى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كما يلي: نمى إلى علمي وقف التفتيش بالكاميرات والأجهزة الحديثة في منفذ العبدلي وذلك بعد خلاف مع الشركة الموردة للأجهزة والمشرفة على التفتيش في المنفذ من خلال عقد موقع مع جهات حكومية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما آلية التفتيش المتبعة في منفذ العبدلي والمطبقة على المسافرين سواء القادمون أو المغادرون من المنفذ؟



2 ـ هل هناك تفتيش بالأجهزة الحديثة أم أن التفتيش يقتصر فقط على الإدارة العامة للجمارك؟



3 ـ كم عدد ضبطيات منفذ العبدلي من جميع أنواع الممنوعات؟ يرجى تزويدي بعدد الضبطيات مدونا أمامها نوع الضبطية والكمية وجنسية مهربيها.



4 ـ هل تتابع وزارة الداخلية ضبطياتها إلى حين الإحالة إلى النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بإحصائية توضح عدد الضبطيات التي تحصلت فيها وزارة الداخلية على أحكام تدين المضبوطين بالممنوعات، كما يرجى تزويدي بعدد الضبطيات التي لم تحصل الداخلية على أحكام ضد المحالين إلى النيابة العامة من قبلها وسبب ذلك.



5 ـ هل يحصل رجال الداخلية على مكافأة مالية نظير ضبط مهربين للممنوعات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بكشف يوضح فيه المبالغ المخصصة لكل كمية من المخدرات أو كمية من الممنوعات، ومتى يودع مبلغ المكافأة في رصيد رجال الداخلية بعد ضبطهم للمهربين؟



6 ـ ما مدى صحة المعلومة المتداولة في شأن توقف كاميرات المراقبة في منفذ العبدلي؟ إذا كانت الإجابة بصحته يرجى تزويدي بتواريخ عطل الكاميرات وأسباب العطل، وهل تم التحقيق بتكرار الأعطال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب ما النتيجة التي توصلت إليها لجنة التحقيق؟



7 ـ عدد المغادرين والقادمين من وإلى منفذ العبدلي من يناير 2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مبينا فيها جنسياتهم.



كما وجه سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي:



نشر إعلان لدورات عقود مقاول من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع شركة نفط الكويت، وتضمن الإعلان التدريب في 8 مسميات وظيفية للتأهيل للعمل في شركة نفط الكويت، وجاء في الإعلان مدة التقديم بواقع أسبوع واحد فقط من 20 أغسطس حتى 27 أغسطس، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل نسق مع شركة نفط الكويت لتحديد المسميات والتخصصات المطلوبة أم أن المقاولين هم من فرضوا على الشركة تحديد هذه المسميات؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات والاجتماعات التنسيقية بين شركة نفط الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



2 ـ هل تحسب مدة الدورة التدريبية ضمن الخدمة الفعلية للمتدربين؟



3 ـ هل يحصل المتدربون على مكافآت مالية شهريا أثناء الدورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل يتحمل المقاول هذه المكافآت أم أن المبالغ تتحملها الهيئة أو شركة نفط الكويت؟



4 ـ ما ضمانات شركة نفط الكويت في توظيف الطلبة المتخرجين من دورة عقود المقاولين في الهيئة؟



5 ـ كم عدد الدورات المماثلة التي عقدت بنفس طريقة إعلان هذه الدورة؟ وإذا كانت هناك دورات مماثلة يرجى تزويدي بعدد المتقدمين للدورات والمتخرجين منها ومن حصلوا على فرص وظيفية في شركة نفط الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية.



6 ـ ما الدرجة التي يتعين عليها خريجو هذه الدورة؟ وهل تعادل الدبلوم؟



كما وجه سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع جاء الاول منهما كما يلي:



أعلنت وزارة التربية عن نقص في عدد المعلمين بما يقارب 600 معلم ومعلمة في 8 مواد، وعليه قررت التعاقد مع معلمين من الخارج منهم 255 معلما من الأردن و335 معلما من فلسطين.



وحيث أن وزارة التربية تقبل تخصصات جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة من الكويت، فإن عدد المتقدمين لاختبارات وزارة التربية مرتفع في كل التخصصات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المتقدمين من داخل الكويت لشغل وظيفة معلم في التخصصات الـ 8 المطلوب التعاقد معها من الخارج.



2 ـ خطة التعاقدات من الخارج خلال السنوات الخمس الماضية من كل الدول العربية، وعدد المستمرين في عملهم حتى تاريخ ورود السؤال، وعدد من قدم استقالته، مع تزويدي بأسباب الاستقالات إن وجدت.



3 ـ عدد المتقدمين للاختبارات في جميع التخصصات من أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية والخليجيين والعرب، وعدد المقبولين بعد اجتيازهم للاختبارات وجنسياتهم.



4 ـ قيمة راتب المعلم في أول مربوط له وفق الجنسية ووفق التخصص وهم: أبناء الكويتيات معلومو الجنسية، أبناء الكويتيات من غير محددي الجنسية، غير محددي الجنسية، الخليجيون، الجنسيات العربية.



5 ـ أسماء مسؤولي وأعضاء لجان التعاقدات الخارجية خلال السنوات الخمس الماضية، والمسميات الوظيفية وقرارات تكليفهم باللجان.



6 ـ الأعداد المطلوبة لشغل وظيفة معلم خلال السنوات الثلاث المقبلة، موزعة على كل تخصص سواء من الذكور أو الإناث.



7 ـ عدد المعلمين والمعلمات في وزارة التربية؟ يرجى تزويدي بالإحصائية مقسمة على الجنسيات والمرحلة الدراسية والتخصصات.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



نشر إعلان لدورات عقود مقاول من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع شركة نفط الكويت، وتضمن الإعلان التدريب في 8 مسميات وظيفية للتأهيل للعمل في شركة نفط الكويت، وجاء في الإعلان مدة التقديم بواقع أسبوع واحد فقط من 20 أغسطس حتى 27 أغسطس، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الجهات التي حددت عقد هذه الدورة التدريبية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المخاطبات والاجتماعات بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وشركة نفط الكويت والأطراف المعنية بالموضوع.



2 ـ كم مدة الدورة التدريبية وبرنامج الدورة كاملا؟ وهل يحصل الطالب على مكافآت مالية خلال الدورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمن أين صرفت هذه المكافأة المالية؟



3 ـ بعد انتهاء البرنامج التدريبي هل تجرى معادلة الدورة بشهادة دبلوم أم دورة تدريبية؟



4 ـ الدورات المماثلة خلال السنوات العشر الماضية بين الهيئة وشركة نفط الكويت وعدد الخريجين الذين وظفوا في عقود المقاولين أو في شركات النفط.



5 ـ ما الضمانات والتعهدات التي منحتها شركة نفط الكويت للهيئة بتوظيف الخريجين في عقود المقاولين؟



6 ـ في حال عدم حصول الخريجين على فرص وظيفية في شركة نفط الكويت ما الأماكن المتاحة لعمل هؤلاء الخريجين وفق تخصصاتهم العلمية والتدريبية.



كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:



لما كانت مشكلة جليب الشيوخ معضلة عجزت عن حلها عدد من الحكومات المتعاقبة، ومر عليها عدد كبير من الوزراء، ولما كانت تحذيرات الهيئة العامة للبيئة من خطورة الوضع في منطقة جليب الشيوخ وتأثيره على البيئة بشكل مباشر وكذلك المخاطر الأمنية الناتجة عن تكدس العمالة وانتشار الجريمة وباتت وكرا للفساد والرذيلة.



فإن العجز الحكومي عن اتخاذ قرار بشأن تثمين المنطقة أو إيجاد حلول مناسبة أمر مستغرب في ظل الإجماع الحكومي والنيابي والشعبي على ضرورة إنهاء هذه المشكلة.



وسبق أن اتخذت بلدية الكويت مبادرة دراسة الموضوع بناء على القرار الوزاري الصادر في 5/7/2021، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ، وبناء على التنسيق مع عدة وزارات، لبيان مشاكل هذه الوزارات في المنطقة.



كما أن تصريحا سابقا لأحد مسؤولي البلدية جاء فيه أن «الحل الوحيد للقضاء على مشاكل منطقة جليب الشيوخ هو تثمين 5 قطع فيها، وتحتوي على نحو 1400 عقار سكن خاص هي: «1-2-3-13 وجزء من 4» ثم يتم إعادة تنظيمها وتخطيطها وطرحها للبيع في مزاد علني أو إدخال المطور العقاري، مشيرا إلى أن هناك بعض المباني الاستثمارية سيتم إيجاد حل لها حسب كيفية إعادة تنظيم المنطقة.



وفي أوقات سابقة كان الحديث عن دخول الهيئة العامة للاستثمار شريكا في موضوع تثمين الجليب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من القرارات الصادرة بشأن تثمين منطقة جليب الشيوخ والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.



2 ـ عدد العقارات الواقعة تحت التثمين.



3 ـ في حال تثمين المنطقة، ما المشروع المنتظر في هذا المكان الحيوي والذي يعد واجهة للبلاد؟



4 ـ هل ستعيد الهيئة العامة للاستثمار بيع الأراضي أو إقامة مشاريع على الأراضي المثمنة؟



5 ـ في حال وجود دراسة للتثمين، كيف تم تقدير مبالغ التثمين؟



ووجه الرقيب سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة جاء كما يلي:



لما كانت مشكلة جليب الشيوخ معضله عجزت عن حلها عدد من الحكومات المتعاقبة، ومر عليها عدد كبير من الوزراء، ونظرا للتحذيرات بخطورة وضع منطقة جليب الشيوخ وتأثيرها على البيئة بشكل مباشر وكذلك المخاطر الأمنية الناتجة عن تكدس العمالة وانتشار الجريمة وباتت وكرا للفساد والرذيلة، فإن العجز الحكومي عن اتخاذ قرار بشأن تثمين المنطقة أو إيجاد حلول مناسبة أمر مستغرب في ظل الإجماع الحكومي والنيابي والشعبي على ضرورة إنهاء هذه المشكلة.



وسبق أن اتخذت بلدية الكويت مبادرة دراسة الموضوع بناء على القرار الوزاري الصادر في 5/7/2021، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ، وبناء على التنسيق مع عدة وزارات، لبيان مشاكل هذه الوزارات في المنطقة.



كما أن تصريحا سابقا لأحد مسؤولي البلدية جاء فيه أن «الحل الوحيد للقضاء على مشاكل منطقة جليب الشيوخ هو تثمين 5 قطع فيها، وتحتوي على نحو 1400 عقار سكن خاص هي: «1-2-3-13 وجزء من 4» ثم يتم إعادة تنظيمها وتخطيطها وطرحها للبيع في مزاد علني أو إدخال المطور العقاري، مشيرا إلى أن هناك بعض المباني الاستثمارية سيتم إيجاد حل لها حسب كيفية إعادة تنظيم المنطقة»، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد اللجان التي شكلتها بلدية الكويت في شأن منطقة جليب الشيوخ خلال العشر السنوات الماضية، وأبرز القرارات المتخذة.



2 ـ ما أهم الحلول التي وضعتها البلدية في شأن منطقة جليب الشيوخ؟



3 ـ هل هناك عقود نظافة خاصة في منطقة جليب الشيوخ؟ وكيفية مراقبة أعمال النظافة في المنطقة؟



4 ـ ما أبرز المخالفات المسجلة في المنطقة؟ يرجى تزويدي بعدد المخالفات والإجراءات المتخذة ضد المخالفين.



5 ـ هل قدمت البلدية تقريرا إلى مجلس الوزراء خلال الفترة السابقة بشأن المنطقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقرير.



كما قدم الرقيب سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل أدرجت مناقصات الشوارع لمنطقة جليب الشيوخ كاملة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالقطاعات التي سيكون لها نصيب من مناقصات أسفلت ورصف الطرق في المنطقة.



2 ـ جميع الأعمال الخاصة بشوارع منطقة جليب الشيوخ خلال الخمس السنوات الماضية؟ وفي حال توقف اعتماد مناقصات أسفلت الشوارع لأي من قطاعات المنطقة يرجى تزويدي بالأسباب وصورة ضوئية عن القرار إن وجد.



3 ـ هل سجلت وزارة الأشغال العامة مخالفات في المنطقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بنوع المخالفات المتخذة ضد المخالفين.



4 ـ ما الأعمال التي اتخذتها الوزارة لإنهاء مشكلة تجمع المياه والصرف الصحي في منطقة الحساوي؟ وهل هناك مراقبة من الوزارة على أعمال الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بسبب استمرار تجمع مياه الصرف الصحي في بعض قطاعات المنطقة دون حلول.



ووجه الرقيب سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



نمى إلى علمي وقف التفتــيــش بالكاميـــرات والأجهزة الحديثة في منفذ العبدلي وذلك بعد خلاف مع الشركة الموردة للأجهزة والمشرفة على التفتيش في المنفذ من خلال عقد موقع مع جهات حكومية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما طبيعة عمل الإدارة العامة للجمارك في منفذ العبدلي، وما الأجهزة المستخدمة في التفتيش؟



2 ـ هل صحيح أن العمل بالأجهزة الحديثة متوقف منذ فترة لتوقف العقد مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالتاريخ الفعلي لوقف العمل بالأجهزة في المنفذ، وما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لضمان عدم تهريب الممنوعات من وإلى المنفذ؟



3 ـ كم عدد ضبطيات رجال الجمارك في المنفذ خلال السنوات الخمس الماضية؟ يرجى تزويدي بعدد الضبطيات ونوعيتها وكميتها.



4 ـ هل يمنح رجال الجمارك مكافأة مالية نظير ضبطهم للمنوعات وإحالتها للجهات المختصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالمبالغ المالية المخصصة لكل ضبطية وموعد إيداع المكافأة في حساباتهم بعد كل ضبطية.



5 ـ ما المميزات الممنوحة للعاملين في الإدارة العامة للجمارك في منفذ العبدلي، وهل هناك مطالبات مالية لهم معروضة على مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بإجراءاتكم نحو استعجال هذه المطالبات المالية والبدلات.