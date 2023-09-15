وجه النائب د.مبارك الطشه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء فيه: أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية في 6 سبتمبر 2023 عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس السابق في 27 أغسطس.



وطالـــب بإفادتــه وتزويده بالآتي:



1 ـ كيف اختير أعضاء مجلس الإدارة الجديد لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وما الآلية المتبعة في ترشيح وتعيين الأعضاء، وما الجهة التي تتولى ترشيحهم، وما أسس الترشيح والمفاضلة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار التعيين.



2 ـ السيرة الذاتية لكل من الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء بشركة الخطوط الجوية الكويتية الذين تعينوا مع بيان الآتي:



٭ المؤهل الدراسي للعضو والتخصص إن وجد.



٭ الخبرات السابقة والمجالات التي عمل بها.



٭ علاقته بقطاع الطيران المدني والملاحة الجوية وخبراته



السابقة في المجال، وكيف يمكن أن يسهم في تطوير الأداء بالشركة.



3 ـ هل يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة الجديد موظفون سابقون في الهيئة العامة للاستثمار أو في أي من الشركات التابعة لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، من العضو الذي سبق له العمل في الهيئة العامة للاستثمار والشركات المملوكة لها؟ وما السند القانوني للتعيين، وما الآلية المتبعة في تعيين موظفين سابقين أو أعضاء في مجالس إدارات شركات تابعة للهيئة في مجلس إدارة الشركة؟



4 ـ هل تحققت الجهة التي تولت الترشيح من عدم وجود أي شبهة لتعارض المصالح بالنسبة إلى جميع الأعضاء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح، وهل هناك علاقة تعاقدية بين رئيس مجلس الإدارة الجديد وشركة الخطوط الجوية الكويتية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقد، مع بيان الإجراءات التي اتخذت أو ستتخذ لإزالة التعارض (إن وجد).