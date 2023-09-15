فاطمة محمد علي قدمت عرضاً احترافياً.. وعرائس الفيلكاوي جزء من العمل



مفرح الشمري



تلبية لدعوة من المخرج د.جمال ياقوت حضرت عرض المسرحية المونودرامية «سيب نفسك» من تمثيل فاطمة محمد علي على خشبة مسرح السلام، وذلك اثناء تواجدي لتغطية انشطة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ 30.



العرض عن نص للكاتب الإسباني مارك إيجيا، ترجمة نبيلة حسن، الدراماتورجيا والإخراج جمال ياقوت، ويبدأ العرض من خارج القاعة حيث تقوم عاملة النظافة فاطمة محمد علي باستعراض راقص وصولا الى خشبة المسرح، لتفاجأ بأن أحدهم صعد إلى سطح بناية عالية في الشارع الذي تتولى نظافته، ناويا الانتحار، تحاول الصعود إليه، ليس بغرض إثنائه عن الانتحار، ولكن لتقنعه بتأجيل الانتحار حتى ينتهي دوامها، لأنه لو انتحر في فترة دوامها، ستضطر إلى إعادة تنظيف الشارع مرة اخرى و«يتخربط» يومها بتحقيق حلمها لشراء بلوزة جديدة بعد ان اتفقت مع صاحب المحل عندما تحصل على راتبها.



وفي ضوء هذه المشكلة التي تواجهها عاملة النظافة «تحاول قدر الإمكان التأخير في تنفيذ الانتحار وذلك من خلال الحكايات التي تسردها عن نفسها للرجل «الدمية» الذي يرغب في الانتحار فيتعرف المتلقي عن قرب على حكايات عاملة النظافة «الكناسة» والظروف الصعبة التي واجهتها، ومصرع حبيبها ليلة زفافها، ورفض والدها أن تستكمل تعليمها، ومحاولة صاحب دار نشر اغتصابها، وغيرها من المشكلات الصعبة التي تعرضت لها، لكنها على الرغم من هذه المشكلات تواصل حياتها ولديها دائما أمل بأن القادم أفضل.



مسرحية «سيب نفسك» لاتسلط الضوء على قضية الانتحار وإنما العديد من القضايا مثل الطمع والانتهازية والتحرش وخطورة السوشيال ميديا التي نعيشها حاليا لأن بعضها اصبحت أدوات للتباعد والتناحر والفتنة اكثر من ان تكون للتواصل الاجتماعي بين البشر.



العرض موجه إلى الاطفال والكبار ويدعو الى التفاؤل والحنين للماضي، وقدمته الممثلة المميزة فاطمة محمد علي بطريقة احترافية مع ان مسرحيات الممثل الواحد من الأمور الصعبة لأي ممثل ولكن الممثلة فاطمة محمد علي اجادت بتقديمه تمثيلا واستعراضا وغناء وهذا ان دل فإنه يدل على اننا امام فنانة حقيقية تمتلك الكثير من القدرات الفنية لتعيد لنا أمجاد هذا النوع من المسرحيات التي اشتهرت به الفنانة الراحلة سناء جميل.



الجميل في هذا العرض مشاركة د.نبيل الفيلكاوي الذي صمم ونفذ عرائس العرض التي كانت جزءا مهما من احداث المسرحية التي تصدى لديكورها أحمد أمين، بينما الإضاءة لإبراهيم الفرن وأزياء نهاد السيد وموسيقى وألحان حاتم عزت، والعرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث.