القاهرة - خديجة حمودة

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الختامية للتدريب المصري الأميركي المشترك (النجم الساطع 2023) بمشاركة 19 دولة بقوات وهم مصر والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا ومالاوي والكاميرون وباكستان والهند بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذا عدد (15) دول بصفة مراقب وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وپولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديموقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل واستراليا، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب والملحقين العسكريين وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة في التدريب، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية، ونفذت أعمال القصف المدفعي على الأهداف المخططة، كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة، واختتمت الفعاليات بتقديم عرض جوي لفريق الألعاب الجوية المصري (silver stars) ترحيبا بالدول المشاركة بالتدريب.

وفي ختام المرحلة نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة في التدريب المصري الأميركي المشترك (النجم الساطع 2023)، مؤكدا على أهمية التدريب في تطوير العمل المشترك بين الدول المشاركة لتبادل الخبرات والتكتيكات القتالية الحديثة بما يعزز علاقات التعاون العسكري ويدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.