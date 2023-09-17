أعلن مركز الكويت لمكافحة السرطان استضافة الكويت الأحد دورة تدريبية إقليمية حول العلاج باستخدام المواد المشعة لمرضى سرطان البروستاتا وأورام الهرمونات العصبية ضمن التعاون مع وكالة الطاقة الذرية (IAEA).



وقال رئيس مجلس أقسام الطب النووي ورئيس قسم الطب النووي في المركز د.عبدالرضا عباس لـ «كونا» إن الدورة التي تستمر خمسة أيام تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز سبل التعاون مع الدول العربية الواقعة في آسيا المشاركة في الدورة.



وأوضح عباس أن الدورة تهدف أيضا إلى تأهيل المشاركين ورفع كفاءتهم علميا وعمليا لتطبيقها في مراكز عملهم والتطرق إلى أحدث الخدمات العلاجية بالدوائيات المشعة في العالم ومناقشتها تمهيدا لتطبيقها في الخطط العلاجية للمرضى.



ولفت إلى أن استضافة قسم الطب النووي بالمركز لهذه الدورة يأتي ضمن اختياره ليكون مركزا إقليميا للتدريب بموجب الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين «اتفاق عراسيا» ARASIA والتنسيق من خلال ضابط الاتصال الوطني للكويت د.نادر العوضي من معهد الكويت للأبحاث العلمية.



وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لبيان الثقة العلمية والتقنية الذي تبوأته الكفاءات الكويتية وثمرة التعاون المستمر بين أقسام الطب النووي في الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال المشاريع التقنية والدورات التدريبية والذي له عظيم الأثر للارتقاء بتخصص الطب النووي في الكويت مما سينعكس إيجابا على الخدمات الطبية المقدمة بالمركز لمصلحة المرضى.



من جانبها، قالت رئيس الدورة التدريبية د.فريدة الكندري لـ «كونا» إن الدورة تجمع حوالي 40 مشاركا من الدول العربية في آسيا بما في ذلك عدد من دول الخليج والعراق واليمن علاوة على مشاركة أربعة خبراء عالميين وستة محليين يقدمون عددا من المحاضرات.



وأشارت د.الكندري إلى أن الدورة مسجلة بنظام التعليم المستمر (CME) لدى معهد الكويت للاختصاصات الطبية بواقع 25 نقطة من التصنيف 1.