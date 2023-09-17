القاهرة - هالة عمران



أصدر د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا رقم 35 لسنة 2023، والذي نص على أنه يعفى الطلاب المصريون العائدون من دولة ليبيا الشقيقة منكوبي حادث الإعصار المدمر - من سداد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023-2024، على أن يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد المصروفات للطلاب العائدين من ليبيا منكوبي أحداث الإعصار المدمر.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجهت بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت الدولة الليبية الشقيقة.



كما وجه د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتسخير كافة إمكانات الوزارة وتسهيل كل الاجراءات لأبناء المصريين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا لسرعة تسكينهم في المدارس بمختلف المحافظات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024.



وقرر د.رضا حجازي أيضا إعفاء أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة بسبب الإعصار والفيضانات في ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023-2024، للتيسير عليهم نظرا لظروفهم الطارئة.