عبدالعزيز الفضلي



هنأت جمعية المعلمين جموع المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية والتواجيه الفنية والأسر التربوية بشكل عام بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، مجددة تقديرها واعتزازها الكبيرين بدورهم ورسالتهم، وثقتها الكاملة في حرصهم الكامل على الجدية والالتزام وبذل قصارى الجهد من أجل أداء رسالتهم التربوية على أكمل وجه.



كما هنأت الجمعية في بيان لها د.عادل المانع للثقة التي حظي بها وزيرا للتربية، معربة عن أملها أن تكون الخطوات التي اتخذها خلال الأيام القليلة الماضية قبل بدء الدوام المدرسي كفيلة باستكمال جميع الاحتياجات، وتهيئة الأجواء المستقرة لأهل الميدان، وفي المضي قدما لمعالجة الملفات والقضايا المتراكمة والعالقة، ومن أبرزها تسكين الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة، وإقرار الهيكل التنظيمي للوزارة لضمان الابتعاد عن التشابك في الاختصاصات ووضع الأهداف لكل وظيفة، وسد جميع جوانب النقص والتركيز على بلورة الخطط القادرة على مواجهة جميع الاحتمالات الطارئة لتأمين أجواء الاستقرار اللازمة والمناسبة لتنفيذ خطط العام الدراسي، إلى جانب الإسراع في صرف البدلات والمكافآت المستحقة للمعلمين والمعلمات، والسعي بكل جدية الى اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار المشاريع التربوية ذات القيمة الفعلية والتي تتوافق مع الحاجات والمتطلبات، ومن أبرزها مشروع رخصة المعلم واستكمال الخطط والمشاريع القادرة على مواجهة التحديات، والأخذ بالاعتبار الحفاظ على حقوق المعلمين، وتعزيز مكتسباتهم، والارتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم وتأمين كل سبل الاستقرار لأداء رسالتهم بالشكل المنشود.



كما هنأت الجمعية جميع قيادات الوزارة الحالية، مؤكدة رغبتها وحرصها الدائم على تعزيز مجالات التعاون والتشاور والتنسيق، وتفهم مطالبها التي تمثل رأي أهل الميدان ومن شأنها أن تساهم في تأمين الأجواء التعليمية المناسبة، مؤكدة أيضا حرصها الكامل على الوقوف إلى جانب الوزارة بكل قياديها جنبا إلى جانب من أجل تعزيز خطط التنمية والإصلاح وتحقيق الأهداف المنشودة لمسيرتنا التربوية، وفي العمل بجدية على حسم ومعالجة القضايا والمسائل العالقة، والمضي قدما في تعزيز مكتسبات أهل الميدان من المعلمين والمعلمات والحفاظ على حقوقهم والارتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم، وفي توفير الأجواء اللازمة والمناسبة لهم لأداء رسالتهم على أكمل وجه.