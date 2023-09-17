قال مدير مستشفى الطب الطبيعي ومركز الأطراف الصناعية بوزارة الصحة د.صلاح الشايجي أمس إن فترة انتظار مواعيد مراجعة الأطفال وكبار السن لأقسام المستشفى أصبحت «صفرا» في حين تمتد إلى أسبوعين كحد أقصى بالنسبة للنساء والرجال.



وأضاف الشايجي في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العلمي للطب الطبيعي أن المستشفى يسعى ليصبح مركزا تأهيليا معتمدا في منطقة الشرق الأوسط من خلال استراتيجية محددة ومدروسة قوامها تقديم أفضل الخدمات العلاجية ومنح المريض رعاية صحية إدراكية وحسية متكاملة بأدلة علمية وجودة عالية.



وأوضح أن احتفالية «التهاب المفاصل لمرضى العلاج الطبيعي» تستهدف زيادة الوعي بدور العلاج الطبيعي في التغلب على الألم المزمن والحفاظ على اللياقة والتعرف على المساهمات التي يقدمها المعالجون الطبيعيون لمرضاهم والمجتمع، مبينا أن دور اختصاصي العلاج الطبيعي يكمن في علاج الإصابة أو التشوه وتخفيف الألم المزمن لذا جاءت هذه الاحتفالية للتوعية بدور المعالجين وتثقيف المرضى حول السلوكيات الصحية للوقاية من مشاكل العظام والعضلات تحديدا.



وذكر أن الألم المزمن يرتبط بمجموعة متنوعة من الأمراض والمشاكل الصحية بما في ذلك آلام أسفل الظهر وعنق الرحم والصدر والكتف والصداع والسرطان والألم العضلي الليفي وضمور العضلات وهشاشة العظام.