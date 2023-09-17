تخصيص مهندس بكل منطقة لصيانة المدارس وافتتاح مدرستين في المرحلة الابتدائية بعد توقف لأكثر من 40 عاماً في «الديني»



عبدالعزيز الفضلي



ينطلق صباح اليوم قطار الدراسة بالتحاق طلبة الصف الأول ابتدائي، على أن يلحق بهم بقية زملائهم من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية الإثنين بينما يباشر رياض الأطفال دوامهم يوم الأربعاء المقبل.



ويعتبر اليوم هو أول أيام الدوام المرن الذي قامت وزارة التربية بتطبيقه على طلبة الابتدائي حيث حددت موعد طابور الصباح في السابعة و15 دقيقة وينتهي عند الساعة 1:15



أما توقيت الدوام المدرسي للمرحلة المتوسطة فيبدأ عند الساعة 7:30 على أن ينتهي في الساعة 1:40، بينما بدء الدوام المدرسي للمرحلة الثانوية سيكون من الساعة 7:45، وينتهي عند الساعة 1:55.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، أن وزارة التربية بجميع قطاعاتها ومناطقها التعليمية كانت في حالة استنفار تام لتجهيز مدارسها من ناحية توفير الكتب والأثاث والتكييف والصيانة بشكل عام، مشيرة الى ان الجهود مستمرة حتى منتصف ليل امس لإيصال الأثاث للمدارس خاصة الجديدة منها.



ويشهد العام الدراسي الحالي افتتاح مدرستين في المرحلة الابتدائية بعد توقف لأكثر من 40 عاما في التعليم الديني بمنطقة غرب عبدالله مبارك.



على صعيد متصل، خصصت وزارة التربية مهندسا للقيام بأعمال الصيانة في كل منطقة تعليمية، وقال وكيل قطاع المنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي في كتاب وجهه لوكيل التعليم العام وتلقت «الأنباء» نسخة منه: «انطلاقا من الدور المنوط بقطاع المنشآت التربوية والتخطيط تجاه المدارس والمناطق التعليمية وفق اختصاصاته،



سنرفق كشوفا بأسماء ومعلومات الاتصال بالمهندسين المختصين بأعمال الصيانة «مدني - كهرباء - تكييف» موزعين على كل المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها، وذلك لضمان التواصل معهم في حال الحاجة الى خدمات الصيانة وتقديم الدعم وحل المشكلات التي قد تطرأ مع بداية العام الدراسي 2024/2023 ».



إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية اتخاذها كل التدابير والإجراءات الأمنية والمرورية لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وقال مدير إدارة التوعية المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور العميد نواف الحيان في تصريح لـ «كونا»، إنه تم عمل الصيانة اللازمة لجميع التقاطعات المرورية والكاميرات للتأكد من جاهزيتها.



وأضاف الحيان أن الإدارة العامة للمرور جهزت 500 دورية لتوزيعها على جميع المحافظات لاستقبال العام الدراسي، آملا السلامة والتوفيق للجميع.



ودعا إلى ضرورة التعاون مع رجال المرور والدوريات المنتشرة والمتواجدة على الطرق الرئيسية وفي المناطق الداخلية ومحيط المدارس والجامعات تجنبا للازدحام المروري.



وبحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات والإعلام الأمني، فقد وضعت وزارة الداخلية خطة توعوية سيتم تنفيذها طوال العام تحت شعار «على قلب واحد» تستهدف توعية الطلاب والطالبات بخطورة بعض الجرائم لاسيما المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها السلبية المدمرة الناجمة عن تعاطيها.



وأفادت بأن الخطة تشمل التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وأنواعها وطرق مواجهتها وتعزيز الثقافة المرورية والالتزام بقانون المرور وعدم القيادة من دون رخصة والابتعاد عن الاستهتار والرعونة وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن والتسامح ونبذ العنف بجميع أشكاله وتشجيع الحوار والابتعاد عن ظاهرة التنمر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.