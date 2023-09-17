وجه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي نص على ما يلي:



لما نصت المادة (15) من الدستور على أن «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، ولما كانت الكويت تعاني من ارتفاع معدل انتشار زيادة الوزن والسمنة وفقا لما أعلنت عنه إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة في 15 يوليو 2023، إذ أظهرت الإحصائيات أن الكويت تحتل المرتبة الأولى عربيا بنسبة زيادة وزن تصل إلى (70%) وبنسبة سمنة تفوق أكثر من (40%)، مما يستدعي معه الالتفات إلى جهود وإجراءات وزارة الصحة للحد من انتشار زيادة الوزن والسمنة بالمجتمع لما تمثله من خطر حقيقي على صحة المواطنين يؤول إلى تعرضهم إلى مختلف الأمراض المزمنة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما معدلات زيادة الوزن والسمنة للجنسين وفقا للفئات العمرية؟ وما الأسباب والعوامل والأعراض والأمراض المرتبطة بزيادة الوزن والسمنة؟



2 - هل قدمت وزارة الصحة مبادرات حقيقة - بعيدا عن الحملات الإعلامية - تهدف إلى معالجة زيادة الوزن والسمنة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بقائمة المبادرات ومؤشرات القياس الخاصة بنجاحها من عدمه.



3 - ما العمليات والتقنيات المعتمدة من وزارة الصحة لعلاج أمراض زيادة الوزن والسمنة؟ وهل تتكفل الدولة بكل أو جزء من المصاريف الخاصة بتلك العمليات والتقنيات بالنسبة للمواطنين؟ وكم إجمالي العمليات التي أجريت خلال السنوات العشر الأخيرة؟ وما متوسط مدة الانتظار لدى المستشفيات لإجراء تلك العمليات؟



3 - هل توجد عمليات أو تقنيات لعلاج أمراض زيادة الوزن والسمنة غير معتمدة من وزارة الصحة أجريت في أي من مستشفيات أو عيادات القطاع الحكومي أو الخاص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب أطلب تزويدي باللوائح المنظمة لإجراء عمليات أو استخدام تقنيات غير معتمدة، وفي حال كان هذا الإجراء مخالفا للوائح وزارة الصحة فما الإجراءات المتبعة مع المخالفين؟ مع تزويدي بالمستندات.