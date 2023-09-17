وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي:



أعلنت الحكومة في برنامج عملها 2023-2027 ضمن محور الأجندة الاقتصادية أن قطاع الطاقة المتجددة يعتبر من القطاعات ذات الأولوية إضافة إلى إطلاق آلية فعالة للوصول إلى إنتاج 15% من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من الطاقة المتجددة بحلول 2030، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نتائج لجنة التحقيق في إلحاق تبعية المرحلة الثانية من معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى مؤسسة البترول الكويتية التي تم تشكيلها في يناير 2020.



2 ـ مراحل إنشاء المرحلة الثانية والجهة التي تشرف على تنفيذها.



3 ـ هل تم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية؟ إذا كان الرد الإيجاب يرجى تزويدي بالمدة الزمنية التي سيستغرقها تنفيذ هذه المرحلة والنتائج المرجوة.



4 ـ الجهة الاستشارية المسؤولة عن تنفيذ المرحلة الثالثة التي تشرف عليها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



5 ـ ما وصل إليه إنجاز المرحلة الثالثة التي تشرف عليها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



6 ـ الأسباب التي دعت إلى دمج مشروع الدبدبة مع المرحلة الثالثة لمشروع الشقايا الذي تشرف عليه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



7 ـ نسبة الطاقة المتجددة التي ينتجها مجمع الشقايا للطاقة المتجددة حاليا.



كما وجه سؤالا الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد جاء كالتالي: بخصوص المرحلة الأولى لمجمع الشقايا للطاقة المتجددة الذي أشرف عليه معهد الكويت للأبحاث العلمية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ المدة الزمنية التي استغرقها تنفيذ المرحلة الأولى.



2 ـ الكلفة المالية لتنفيذ المشروع.



3 ـ الشركة المنفذة للمشروع، والجهة المشرفة على المشروع حاليا.



4 ـ الملاحظات والتوصيات التي صدرت حول المشروع من الجهات الرقابية والجهات الحكومية ذات الصلة.



5 ـ عدد العاملين على تشغيل المرحلة الأولى للمشروع حاليا، وعدد العمالة الوطنية فيه.