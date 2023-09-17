وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامــة د.أماني بوقماز جاء كما يلي:



وقوفــــــا على دور الحكومة في حل المشكلة المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، وتوضيحا للرأي العام في تفاصيلها، وتحديدا لمسؤوليــــة الحكومة في حلها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صرح وزير الأشغال الأسبق علي الموسى في أكتوبر 2022 بأن عملية إصلاح دروازة العبد الرزاق ستستغرق 90 يوما فقط للانتهاء منها، فأين وصلت مراحل إصلاحها حتى الآن؟



2 ـ ما أسباب توقف العمل في عملية الإصلاح؟



3 ـ كم إجمالي تكاليف عملية الإصلاح منذ بدايتها وحتى الآن؟ مع بيان تكاليف الاستشارات الهندسية وغيرها الخاصة بها وكذلك المخصصات المالية المصروفة لفرق العمل التابعة لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري للمشروع ذاته إن وجدت.



4 ـ التقارير الهندسية الخاصة بالمخاطر والمشاكل المتوقع حدوثها في موقع الدروازة والمواقع المحيطة بها في حال استمرار إهمال إصلاحها.



5 ـ هل هناك موعد رسمي محدد ـ من جديد ـ للانتهاء من إصلاحها؟



يرجى تزويدي به في حال كانت الإجابة بالإيجاب.