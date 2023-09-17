هل هناك أي إجراءات أو خطوات «قانونية أو إدارية» ستتخذها شركة البترول الوطنية الكويتية أو وزير النفط وفي حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك



وجهت النائبة د.جنان بوشهري سؤالا إلى نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير النفـــط وزير الدولة للشؤون الاقتصاديـــة والاستثمــار، د.سعد البراك جاء كالتــالي:



نص السؤال على الآتي:



صدر حكم محكمة التمييز في تاريخ 7 نوفمبر 2021 لصالح الشركة الكويتية الوطنية لصناعة زيوت التزييت ضد شركة البترول الوطنية الكويتية وآخرون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل شكلت لجنة تحقيق في أسباب خسارة شركة البترول الوطنيــــة الكويتية درجة التمييز في القضيــــة المذكـــورة أعلاه؟ في حالـــة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصـــورة ضوئية مــن قرار تشكيـــل اللجنـــة وما انتهت إليه، وفي حال النفي يرجى بيان الأسباب.



2 - هل استفسرت وزارة المالية من شركة البترول الوطنية الكويتية عن الحكم الصادر قبل تحويل عقد القسيمة المتنازع عليها لصالح الشركة الكويتية الوطنية لصناعة زيوت التزييت؟ وفي حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المخاطبات.



3 - هل هناك أي إجراءات أو خطوات (قانونية أو إدارية) ستتخذها شركة البترول الوطنية الكويتية أو وزير النفط لاسترداد القسيمة محل النزاع؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى بيانها.



4 - هل شمل محضر جرد أصول مصنع زيوت التزييت قسيمة منطقة الشويخ المتنازع عليها؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



5 - هل شملت وثائق مزايدة بيع مصنع مزج زيوت التزييت قسيمة منطقة الشويخ المتنازع عليها؟ في حال الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



6 - ذكر قي عقد التنازل وقبول التنازل الصادر في تاريخ 30 أغسطس 2006 بين شركة البترول الوطنية وشركة عربي للطاقة والتكنولوجيا «بموجب هذا العقد تنازل الطرف الأول بصفته إلى الطرف الثاني بصفته القابل لذلك عن ترخيص المنشأة الصناعية رقم 11701 في تاريخ 23 يونيو 2003 والمميزات المرتبطة به.. الخ»، فهل تشمل قسيمة الشويخ المتنازع عليها «المميزات المرتبطـــة بالمنشأة الصناعية في منطقة الشعبيــــة»؟



7 - هل اتخذت شركة البترول الوطنية الكويتية أي إجراءات مبكرة لضمان عدم خسارة المتبقي من مساحة قسيمة الشويخ والبالغة نحو 30 ألف متر مربع؟



كما وجهت سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - أسماء المشاركين في إعداد كراسة المناقصة رقم (2024/2023-01) وسيرتهم الذاتية، وهل شاركت أي جهة حكومية في إعداد الكراسة؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء الجهات وممثليها.



2 - هل شارك في إعداد كراسة المناقصة مستشار محلي أو عالمي؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالأسماء والسيرة الذاتية.



3 - هل أعدت كراسة المناقصة بالتعاون مع أي شركة محلية أو خارجية؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي باسم الشركة.



4 - متى جرى العمل على كراسة المناقصة؟ وكم مسودة أنجزت قبل الوصول إلى صيغـــة الكراسة النهائية والتي طرحت؟ يرجى تزويــــدي بصورة من المســــودات إن وجـــدت.



5 - كم عدد الشركات التي تقدمت لشراء كراسة المناقصة؟ يرجى تزويدي بأسماء الشركات المحلية والخارجية.



6 - ذكرت الصفحة 50 من كراسة المناقصة - شروط المتقدمين - أن يكون نفذ حلول DPI بنجاح في منطقة الخليج هل اطلعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على تجارب هذه التقنية في دول الخليج؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بزيارات الهيئة لدول الخليج مع بيان أسماء الوفد الكويتي واسم الدولة الخليجية التي زاروها واطلعوا على تجربتها في أنظمة DPI وتزويدي بصورة من تقرير الوفـــد المقــــدم إلى الهيئــــة.