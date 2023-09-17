وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - إجمالي عدد الهيئة التمريضية من الكويتيين والكويتيات في وزارة الصحة بمختلف اختصاصاتها ومراكز عملها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2 - إجمالي عدد الهيئــة التمريضيـــة مـــن غيــر الكويتيين والكويتيات في وزارة الصحة بمختلف اختصاصاتها ومراكز عملها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3 - صورة ضوئية من اللوائح والقرارات الوزارية والإجراءات المنظمة لاستقدام وتوظيف الهيئة التمريضية للعمل في وزارة الصحة من جهة وفي القطاع الصحي الخاص من جهة أخرى، مع بيان أسباب ومبررات أي اختلافات في الإجراءات المتبعة في القطاعين العام والخاص، إن وجدت.



4 - هل تشكل الوزارة لجانا مختصة وتوفدها للخارج لاختيار الكوادر التمريضية والتعاقد المباشر معهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بعددها وعدد المهام التي كلفت بها، وأعداد الكوادر التمريضية التي أبرم التعاقد معهم منذ بداية عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وكلفتها المالية مقارنة بعقود الشركات المحلية الخاصة لاستقدام الكوادر التمريضية.



5 - ما اختصاصات إدارة العقود الخاصة بوزارة الصحة؟ وما دورها في استقدام وتوظيف الهيئة التمريضية للعمل في الوزارة؟ مع تزويدي بالسيرة الذاتية لشاغلي المناصب الإشرافية فيها وجنسياتهم وتخصصاتهم الفنية وخبراتهم الوظيفية.



6 - ما اختصاصات إدارة الخدمات التمريضية بوزارة الصحة؟ وما دورها في استقدام وتوظيف الهيئة التمريضية للعمل في الوزارة؟ مع تزويدي بالسيرة الذاتية لشاغلي المناصب الإشرافية فيها وجنسياتهم وتخصصاتهم الفنية وخبراتهم الوظيفية.



7 - صورة ضوئية من عقود الشركات المحلية لتوفير الكوادر التمريضية من غير الكويتيين والمنتهية مدتها منذ 1 يونيو 2020 وما بعد هذا التاريخ، وقيمتها المالية وأعداد الهيئة التمريضية فيها مع بيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان استمرارهم بالعمل في الوزارة بعد انتهاء مدة العقد مع بيان مدى التزام الشركات بشروط الوزارة لضمان الحقوق المالية والوظيفية ومكافآت نهاية الخدمة للممرضين والممرضات المتعاقد معهم.



8 - هل يحق للوزارة التعاقد المباشر مع الكوادر التمريضية المنتهية مدة عملهم مع الشركات المحلية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل باشرت الوزارة هذا الإجراء ضمانا لاستمرار الخدمات التمريضية والنقص المفاجئ في كوادرها، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب عدم القيام بذلك.



9 - عدد الشكاوى المقدمة من الكادر التمريضي المتعاقد مع الشركات المحلية للوزارة فيما يتعلق في تأخير صرف رواتبهم أو مطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على التنازل أو تحويل إقامتهم أو للتعاقد المباشر مع الوزارة؟ وما إجراءات الوزارة في هذا الشأن؟



10 - هل تعاقدت الوزارة مع كوادر تمريضية جديدة من المتواجدين داخل الكويت وذلك بعد إجراء المقابلات الشخصية معهم عن طريق المنصات الإلكترونية مثل زوم (Zoom) أو تيمز (Teams) أو غيرها، وذلك منذ بداية عام 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال دون تزويد الوزارة بمؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم الوظيفية المعتمدة قبل إجراء المقابلات؟ مع بيان أسماء رؤساء وأعضاء لجان المقابلة ومبررات المقابلات الافتراضية وعدد من قبلوا للعمل في الوزارة وفق هذا الإجراء ومدى التحقق من صحة الوثائق الدراسية والمهنية المقدمة قبل اعتماد تعيينهم والمستندات والمراسلات الخاصة في هذا الشأن.