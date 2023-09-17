ما البيانات المالية المدققة لشركة المشروعات السياحية للسنوات المالية الخمس الأخيرة؟

كم عدد السفن التي تملكها شركة المواشي وعدد المزارع وما الدول التي تستورد منها اللحوم؟

ما عدد الموضوعات من الشكاوى والبلاغات والقضايا التي تلقاها جهاز المسؤولية الطبية منذ إنشائه حتى الآن؟

كم عدد عقود الزراعة التجميلية الموقعة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟



وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، جاء كالتالي:



صدر القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، بإدخال المعاملات الإلكترونية في المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لمسايرة التطور الحديث بالقدر الذي يلائم الأوضاع المحلية، وللتسهيل على المتقاضين والقضاة والموظفــــين الإداريين في المحاكم وبهدف حسم المنازعات في سرعة ويسر واطمئنان، حسبما ذكر في المذكرة الإيضاحية للقانون.



إلا أنه على الرغم من مضي أكثر من 3 أعوام على صدور هذا القانون، لم يطبق بشكل كامل مما يفقد هذا التشريع قيمته، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل أصدر وزير العدل قرارات تنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2020 المشار إليه حسبما ورد في مادته الثالثة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه القرارات.



2 - ما أسباب عدم تطبيق وزارة العدل لكل مواد القانون رقم 9 لسنة 2020 المشار إليه على الرغم من مضي 3 أعوام على صدوره؟



3 - هل هناك أي موانع قانونية أو مالية أو فنية حالت دون تطبيق الوزارة للقانون المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذه الموانع.



عقود النظافة



كما وجه الصقعبي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز جاء كما يلي:



تعد المطارات حول العالم واجهة للدول التي تحتضنها ومؤشرا على جودة المعيشة في هذه الدول، إلا أن مطار الكويت الدولي بمختلف مباني الركاب يعاني منذ فترة من إهمـــال وتراجــع في بعض الخدمــــات مما خلق حالة من الاستيــــاء لدى العديد مـن المواطنين، لذا يرجى إفـــادتي وتزويــدي بالآتي:



1 - بيان بعقود النظافة والصيانة والمناولة الموقعة لصالح مطار الكويت الدولي «مبنى الركاب T1» و«مبنى الركاب T3» و«مبنى الركاب T4» وفقا للجدول التالي:



مبنى الركاب: (العقود/ النظافة/ المناولة/ الصيانة)، (الشركة المشغلة للعقد)، (قيمة العقد)، (تاريخ انتهاء العقد).



2 - هل هناك أي عقد من العقود المشار إليها بالبند السابق منتهٍ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان سبب عدم تجديد الإدارة العامة للطيران المدني هذه العقود أو التوقيع مع شركات جديدة قبل انتهاء العقد بمدة كافية.



3 - هل تقيم الإدارة العامة للطيران المدني العقود وكفاءة الشركات المشغلة لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان رأي الإدارة في العقود الحالية.



4 - هل تلقت الإدارة العامة للطيران المدني أي شكاوى بشأن سوء الخدمات في مباني الركاب التابعة لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان عدد هذه الشكاوى خلال العام الحالي والإجراءات التي اتخذتها الإدارة لحلها.



كما وجه 3 أسئلة إلى وزير المالية جاء السؤال الأول منها كما يلي:



أصدر وزير المالية الأسبق قرارا في سبتمبر الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة المشروعات السياحية، وفي الشهر الماضي، أصدر وزير المالية الحالي قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد على الرغم من عدم مضي الفترة المحددة لمجلس الإدارة السابق، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:



٭ البيانات المالية المدققة لشركة المشروعــــــات السياحية للسنوات المالية الخمس الأخيرة.



٭ النظام الأساسي لشركة المشروعات السياحية.



٭ قرار تشكيل مجلس الإدارة السابق وقرار تشكيل مجلس الإدارة الحالي.



٭ قرار مجلس الوزراء بتكليف شركة المشروعات السياحية في التعاقد المباشر لإقامة مشروع (Winter Wonderland – Kuwait).



٭ العقد المبرم بين شركة المشروعات السياحية والشركـــــة المشرفــــة على مشروع (Winter Wonderland – Kuwait) لشتاء 2022.



٭ كتاب وزير المالية بنقل اختصاص تطوير مشروع المدينة الترفيهية لشركة المشروعات السياحية.



2 - بيان بصافي (ربح/ خسارة) شركة المشروعات السياحية منذ تأسيسها حتى آخر سنة مالية، وذلك وفقا للجدول التالي: (السنة المالية - صافي الربح/ الخسارة).



3 - بيان بإجمالي التكاليف التشغيلية لمشروع (Winter Wonderland – Kuwait) في شتاء 2022-2023 وإجمالي الإيرادات المحققة من المشروع.



4 - بيان بجميع العوائق التشريعية والقانونية لعمل شركة المشروعات السياحية، مع تقديم الاقتراحات والحلول المطلوبة لهذه العوائق.



5 - ما الآلية المتبعة في تعيين وعزل أعضاء مجالس إدارات الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار؟



شركة المواشي



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



أسست شركة نقل وتجارة المواشي في عام 1973، وهي شركة مساهمة كويتية تزاول نشاطها التجاري أساسا في قطاع استيراد/ تصدير الماشية على مستوى العالم، وتمتلك الشركة سلسلة كاملة من السفن العملاقة لنقل وتجارة المواشي وجميع أنواع اللحوم داخل الكويت وخارجها، كما تمتلك الشركة أكبر مزرعة في العالم بسعة 200.000 رأس من الماشية في أستراليا.



إلا أنه نمى إلى علمنا صدور قرار من دولة أستراليا بإيقاف تصدير اللحوم الحية ابتداء من سنة 2025 وهو ما يعد تهديدا للشركة وللأمن الغذائي في الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من البيانات المالية المدققة لشركة نقل وتجارة المواشي للسنوات المالية الخمس الأخيرة.



2 - بيان لسفن نقل وتجارة المواشي التي تملكها الشركة، وذلك وفقا للجدول التالي: (السفينة - السعة - تاريخ الشراء/ التصنيع).



3 - بيان بعدد المزارع التي تملكها شركة نقل وتجارة المواشي، وذلك وفقا للجدول التالي: (المزرعة - موقع المزرعة - سعة المزرعة).



4 - بيان بالدول التي تستورد منها اللحوم للكويت، وذلك وفقا للجدول التالي: (الدولة - حجم الاستيراد في السنة).



5 - ما مدى صحة صدور قرار من دولة أستراليا بإيقاف تصدير اللحوم الحية للخارج؟ إذا كانت المعلومة صحيحة فما أثر ذلك على الوضع المالي للشركة؟ وهل بحثت الشركة عن بدائل أخرى لتوفير اللحوم في الكويت؟



وجاء السؤال الثالث كما يلي:



أعلنت وزارة المالية في شهر أكتوبر 2021 عن شواغر في الوظائف الإشرافية، ووفقا لهذا الإعلان تقدم مجموعة من الموظفين لشغل هذه الوظائف، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم تسكين إلا جزء يسير من الوظائف الإشرافية التي أعلن عنها، علما أنه - حسب علمنا - اعتمد وكيل الوزارة في شهر مايو الماضي جميع الأسماء حسبما ورد في محضر اجتماع الوكلاء.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية من إعلان شواغر الوظائف الإشرافية المشار إليه.



2 - ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتصفية واختيار الأسماء المترشحة للوظائف الإشرافية منذ الإعلان عن الشواغر وحتى تاريخه؟



3 - ما سبب تأخر وزارة المالية في تسكين الوظائف الإشرافية كاملة على الرغم من مضي أكثر من عامين على الإعلان المشار إليه؟



كما وجه الصقعبي سؤالا الى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي:



نظمت الهيئة العامة للبيئة بموجب أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 وقد شمل القانون تحديد اختصاصات الهيئة، ومن ضمنها «وضع وتطبيق السياسة العامة للدولة في شأن حماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل حماية وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية»، كما تضمن القانون بابا كاملا بعنوان «حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث» إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تكرر مظاهر البقع الزيتية في المياه الكويتية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل رصدت الهيئة العامة للبيئة تجمع زيوت أو مواد نفطية ومشتقاتها في المياه الكويتية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان عدد المرات التي رصدت بها هذه الظواهر السلبية وتاريخها.



2 - هل بحثت الهيئة العامة للبيئة أسباب تجمع زيوت أو مواد نفطية ومشتقاتها في المياه الكويتية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان هذه الأسباب.



3 - هل حددت الهيئة العامة للبيئة الجهات المسئولة عن هذه الظواهر البيئية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان هذه الجهات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاهها.



هيئة الزراعة



كما وجه سؤال إلى وزير الكهرباء د.جاسم الاستاد جاء كما يلي:



أوردت (كونا) خبرا بتاريخ 1 سبتمبر 2023 عن إصدار وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قرارا بإيقاف مدير إحدى الإدارات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية تدهور أوضاع الزراعات التجميلية وموت الأشجار في الشوارع والميادين العامة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:



٭ قرار تشكيل لجنة الكشف عن كل مشاريع الزراعات التجميلية.



٭ التقرير النهائي للجنة.



2 - بيان بعقود الزراعة التجميلية الموقعة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وذلك وفقا للجدول التالي: (العقود/ الشركة المشغلة للعقد/ قيمة العقد/ تاريخ انتهاء العقد).



3 - هل هناك أي عقد من العقود المشار إليها بالبند السابق منتهية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان سبب عدم تجديد هذه العقود أو التوقيع مع شركات جديدة قبل انتهاء العقد بمدة كافية.



4 - هل تقيم الهيئة العقود وكفاءة الشركات المشغلة لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان رأي الإدارة في العقود الحالية.



المسؤولية الطبية



ووجه الصقعبي سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



أنشئ جهاز المسؤولية الطبية بموجب القانون رقم (70) لسنة 2020 بهدف إبداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليه من شكاوى وبلاغات وقضايا متعلقة بالأخطاء الطبية، والمخالفات المهنية المرتكبة من مزاولي مهنة الطب، مع بيان وجه وطبيعة المخالفة إن ثبت وتقييمها وتحديد المسؤول عنها وتقدير الأضرار الصحية المترتبة عليها وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في هذا القانون.



إلا أنه نمى إلى علمي تلكؤ الجهاز في استقبال شكاوى المواطنين وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة من جميع قرارات رئيس الجهاز في تشكيل اللجان المختصة عملا بأحكام المادة (39) من القانون المشار إليه.



2 - صورة من قرار مجلس الوزراء في تحديد مكافآت أعضاء لجان الجهاز عملا بأحكام المادة (53) من القانون المشار إليه.



3 - بيان عدد حالات تغيير أعضاء لجان الجهاز لوجود حالة تعارض مصالح أو استشعار عضو اللجنة بالحرج.



4 - بيان بعدد الموضوعات (شكاوى، بلاغات، قضايا.. الخ) التي تلقاها الجهاز منذ إنشائه وحالتها وذلك وفقا للجدول التالي:



(إجمالي عدد الموضوعات- إجمالي عدد الموضوعات التي تمت مباشرة التحقيق فيها- إجمالي عدد الموضوعات التي صدر بها تقرير مفصل من اللجان المختصة).



5 - ما الآلية المتبعة في الجهاز لتراتبية الموضوعات التي تنظرها لجانه؟ وهل يتقدم النظر في موضوعات من غيرها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان السبب.



6 - هل هناك أي موضوعات أحيلت للجهاز ومضى عليها 6 أشهر ولم يباشر التحقيق فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان عدد هذه الموضوعات ونوعها وسبب تأخر لجان الجهاز في التحقيق فيها.



7 - هل هناك أي موضوعات أحيلت للجان الجهاز ومضى عليها (6) أشهر ولم يصدر تقرير مفصل بها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان عدد هذه الموضوعات ونوعها وسبب تأخر لجان الجهاز في إصدار تقريرها.