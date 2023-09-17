بيروت - بولين فاضل



كثيرا ما راجت مقولة إن الزواج والفن لا يتفقان بدليل فشل الكثير من الزيجات وتعميم فكرة أن ما من حب يعلو على حب الفنان لفنه ومعجبيه، ولكن في المقابل، ثمة أمثلة كثيرة على فنانين مضت سنوات على زواجهم ويبدون مطمئنين إلى دوام صموده، فما السر وراء ذلك وما هي وصفتهم لضمان استمرار الزواج؟



البداية مع الفنان وليد توفيق المتزوج من ملكة جمال الكون سابقا جورجينا رزق منذ 33 سنة، فهو يختصر السر في استمرار زواجه بـ 3 كلمات هي الحب والاحترام والأولاد.



ويدين راغب علامة لزوجته جيهان بالفضل في استمرار زواجهما طوال هذه السنوات، وهو يؤكد أن زوجته تحاول تحمّل معجباته وعدم خلق عداوة بينها وبينهن، اذ يقول: «يوم تزوجنا قلت لها: يجب أن تحبي المعجبات مثلما أحبهم ويحبونني، وخليهم أصحابك وحبايبك، وبهذه الطريقة لن يؤثر شيء على علاقتنا الزوجية».



الممثلة ورد الخال المتزوجة منذ 7 سنوات من الموسيقي باسم رزق تبدو واثقة من أن زواجهما سيستمر لامتلاكهما النضوج الكافي والإرادة اللازمة لمداراة هذه العلاقة القائمة منذ البداية على الحب والتوافق والتفاهم. تقول ورد: «أعتقد أن التجارب أظهرت أن الزوجين اللذين لم ينجبا أطفالا يكون زواجهما أكثر متانة ولا شيء يهزه، فيما يلاحظ أن زيجات كثيرة انهارت بفعل مشاكل الأولاد والمسؤوليات والضغوط المترتبة على ذلك».



أما الممثلة ماغي بوغصن، فقد مضى 20 عاما على زواجها الثاني من المنتج جمال سنان الذي تصفه بالإنسان الطيب والمحب والشفاف.



وعن سر دوام زواجهما حتى اليوم، تقول: «الغرام القاتل هو أول ما جمعنا، أما اليوم فصفاتنا المشتركة هي التي توفر اتفاقنا وتفاهمنا على أشياء كثيرة».



الفنان وائل جسار من جهته والذي تزوج قبل 18 سنة على طريقة «الخطيفة» من ميراي مقدسي نظرا لمعارضة أهلها يؤكد أن زوجته كانت معه في حلو الحياة ومرها وقد تحدت الجميع من أجله.



ويضيف وائل: «حبي لزوجتي بلا حدود وهي حبي الأول والأخير، وأعتقد أن استمرار زواجنا يعود إلى هذا الحب الكبير والى إخلاص كل منا للآخر».



وتقر الفنانة كارول سماحة المتزوجة منذ 10 سنوات بأن الزواج صعب، لكنها محظوظة بعثورها على شريك طيب ويجيد التعامل معها، فلا يقيدها في ظل ثقة متبادلة.