يستضيف ريال مدريد منافسه ريال سوسييداد ساعيا الى تعزيز موقعه في الصدارة ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الاسباني. ويتسلح فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بتألق نجمه الجديد الانجليزي جود بيلينغهام القادم من بوروسيا دورتموند خلال الصيف، وتمكن لاعب الوسط من تسجيل بداية رائعة في صفوف «ميرينغي» من خلال تسجيل 5 اهداف مع تمريرة حاسمة واحدة في أربع مباريات، وأسهم في ذلك في فوز ريال بمبارياته كافة في «لا ليغا» دون أي خسارة. قال بيلينغهام (20 عاما) انه يستمتع راهنا بالحرية التي يمنحه اياها أنشيلوتي «هذا دور جديد فيه حرية كبيرة.



منحني مدربي وزملائي الرائعون هذه الحرية».



تابع «أعرف انه في النهاية يتوقف الأمر على الأسلوب الذي نتبعه.. فالفريق هو الأولوية، لكني أحببت تماما اللعب في هذا المركز».



وذكرت تقارير اعلامية إسبانية ان ريال قد يستعيد في هذه المباراة خدمات اللاعبين الفرنسي فيرلان مندي وداني سيبايوس. ومن جانب سوسييداد الذي لم يحقق سوى فوز واحد هذا الموسم، يقدم لاعب جناح ريال مدريد السابق الياباني تاكي كوبو اداء رفيعا مع فريقه الباسكي، حيث سجل له هدفين في الفوز على غرناطة 5-3 في الجولة الماضية.



إلى ذلك، فاز أتلتيك بلباو على ضيفه قادش 3-0، ورفع بلباو رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد قادش عند 7 نقاط.