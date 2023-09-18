أسامة أبو السعود - بشرى شعبان - عاطف رمضان



تميز مجمع الوزارات في اليوم الأول للعودة الى المدارس وتطبيق الدوام المرن بالهدوء لاسيما في الساعات الأولى من انطلاق الدوام، ولم تشهد مداخل المجمع اي ازدحام، وأجهزة «البصمة» الخاصة بإثبات الحضور والانصراف تنتظر العاملين.



وبشأن الدوام داخل قطاعات وإدارات وزارة الشؤون الاجتماعية، فبدا طبيعيا دون جديد يذكر أو قديم يعاد، خصوصا أن الوزارة مطبقة العمل «بالدوام المرن» اعتبارا من شهر أبريل الماضي، ومستمرة في تطبيقه وفقا لمواقيت العمل التي اختارها الموظفون بناء على نظام الفترات مع الالتزام بساعات الدوام الـ 7.



ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن موظفات الوزارة هن الأكثر حضورا خلال الفترة الصباحية من 7 إلى 7:30 صباحا، في حين استحوذ الموظفون الرجال على ساعات الدوام من 8 إلى 8:30 صباحا.



قطاع الرعاية



وأشارت المصادر الى ان قطاع الرعاية الاجتماعية تختلف طبيعة عمله عن قطاعات الوزارة الاخرى، حيث ان النسبة الكبيرة من الموظفين يعملون ضمن نظام النوبة الذي تخضع لشروط وضوابط مختلفة عن دوام الاداريين لناحية مواعيد الدوام وساعات العمل، وبالتالي لا ينطبق عليهم القرار الخاص بالنظام المرن الذي ينطبق على الموظفين الاداريين والذي طبق من قبل في شهر ابريل الماضي وترك للموظفين حرية اختيار فترة الدوام بواقع 7 ساعات يوميا، ولم يتم تبليغ القطاع بأي تغيير حتى نهاية دوام امس.



القوى العاملة



هذا، واكد مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة منذ نهاية ابريل الفائت التزمت في تطبيق نظام الفترات المعتمد والالتزام في 7 ساعات العمل وبانتظار التبليغ الرسمي تعميم الذي اعلن ليبنى على الشيء مقتضاها.



«ذوي الإعاقة»



والأمر ينطبق على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، إذ ان الهيئة وفقا للمصادر تنتظر التبليغ من الديوان لاتخاذ الاجراء اللازم.



وفي وزارة الاعلام التزم الموظفون بالتواجد أمام أجهزة بصمة الحضور مع بداية العام الدراسي الجديد، وفقا للدوام المرن الذي أقره ديوان الخدمة المدنية وهو 7 ساعات يوميا من الأحد إلى الخميس على 4 فترات من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، ومن السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا، ومن الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، ومن الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة ونصف عصرا.



«السكنية»



وفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية حرص الموظفون على التواجد أمام اجهزة بصمة الحضور في المواعيد المحددة لهم من قبل المؤسسة وفقا للدوام المرن.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان المؤسسة حددت 3 فترات لبداية دوامات موظفيها والتي تبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية ظهرا، ليكون الدوام على 3 مراحل، وذلك تطبيقا لآلية البصمة المرنة للموظفين بجميع قطاعات المؤسسة مما يخفف من التزاحم في مواقف السيارات وأجهزة البصمة في ساعات بداية ونهاية العمل.



وفي «التجارة» التزم الموظفون بالتواجد أمام اجهزة بصمة الحضور والانصراف بالتزامن مع بداية العام الدراسي، وحسب مصادر قالت لـ «الأنباء» ان دوام الموظفين في «التجارة» يبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.



والتزم الموظفون بالحضور في مكاتبهم سواء الكائنة في مجمع الوزارات أو المراكز الخارجية، علما ان معظم المراجعين ينفذون خدماتهم عبر الموقع الالكتروني للوزارة والذي خفف عنهم عناء التواجد في مقر الوزارة، وكذلك نتج عنه تراجع أعدادهم في مقر الوزارة نتيجة وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي ساهمت ايضا في تخفيف الازدحامات المرورية في شوارع الكويت.



«الاشغال»



هذا، وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة تطبق الدوام المرن لموظفيها، وهو على 3 مراحل بداية من 7.30 و8 و8.30 صباحا، وذلك وفق اختيار كل قطاع بالوزارة للوقت المناسب له، مما يسهم في تخفيف الازدحامات في شوارع وطرق الكويت.



وانتظم الدوام كالمعتاد في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وفقا للدوام المرن المطبق منذ ابريل الماضي وفق قرارات وكيل الوزارة، وهو الحال في وزارة العدل.



وأشار عدد من الموظفين الى ان الدوام المرن ساهم بشكل نوعي في تخفيف الازدحام المرور وتسهيل دوام الموظفين.