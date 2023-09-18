قال رئيس مجلس أقسام الطب النووي ورئيس قسم الطب النووي في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.عبدالرضا عباس إن الكويت تعد الأولى في استخدام النظائر المشعة لعلاج سرطان البروستاتا وأورام الغدد العصبية منذ اعتمادها عالميا.



جاء ذلك خلال دورة التدريب الإقليمية حول العلاج باستخدام المواد المشعة لمرضى سرطان الـبــروسـتـاتـــــا وأورام الهرمونات العصبية التي انطلقت أمس ويقيمها مركز الكويت لمكافحة السرطان بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية IAEA بمشاركة 40 متخصصا من الدول العربية في آسيا بما في ذلك دول خليجية والعراق واليمن علاوة على مشاركة أربعة خبراء عالميين وستة محليين يقدمون عددا من المحاضرات.



وذكر عباس أن سرطان البروستاتا الأكثر شيوعا بين الرجال لكن العالم يشهد حاليا تطورا ملحوظا في طرق العلاج باستخدام النظائر المشعة التي أثبتت جدواه وحققت نتائج إيجابية ملموسة، موضحا أن العلاجات في السابق كانت مقتصرة على الهرمونية والكيماوية لكن في السنوات الثلاث الأخيرة كان هناك اعتماد دولي لاستخدام النظائر المشعة في علاج حالات سرطان البروستاتا وأورام الغدد العصبية، وهذا ما تقوم عليه الدورة الحالية لمناقشته وتوسيع الاستفادة على المستويين المحلي والعربي في آسيا.



ولفت إلى أن المركز بدأ استخدام النظائر المشعة لعلاج بعض الحالات منذ اعتمادها وهو الوحيد في الدول العربية الواقعة في قارة آسيا التي تستخدم هذا العلاج، مبينا أن نسب النجاح متفاوتة بين الاستجابة من المرضى أو استقرار الورم على وضعه وعدم تطوره للأسوأ وهناك الكثير من المرضى استفادوا بشكل إيجابي من العلاج، مشيرا إلى أنه في ختام الدورة سيتم إعطاء المشاركين شهادة مسجلة بنظام التعليم المستمر CME لدى معهد الكويت للاختصاصات الطبية بواقع 25 نقطة من التصنيف 1 علاوة على الاعتراف بها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



من جانبه، قال المفوض التنفيذي للتعاون الدولي في معهد الكويت للأبحاث العلمية ومسؤول الاتصال الوطني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية د.نادر العوضي إن الدورة التي تقام حاليا بشأن الاتجاهات الحالية والمستقبلية في مجال العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا وأورام الغدد الصم العصبية جزء من الأنشطة المخطط لها في إطار مشروع التعاون الفني الإقليمي (RAS6102).



وأضاف العوضي أن الدورة تهدف الى تعزيز القدرات في الطب النووي وعلاج الأورام بالإشعاع وإنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لتشخيص وعلاج السرطان مع الأمراض غير المعدية الذي يشكل أحد المشاريع الجاري تنفيذها في إطار اتفاقية التعاون للدول العربية في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (عراسيا -ARASIA).



وبين أن استضافة الكويت لهذا التدريب دليل على التزامنا المستمر بروح «عراسيا» ومثلها العليا، متطلعا إلى تعزيز التعاون مع البلدان الشقيقة ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاقية التعاون، موضحا أن مجلس ممثلي ARASIA اعتمد استراتيجية ARASIA متوسطة المدى التي تحدد رؤية واتجاهات التعاون وتحدد الأنشطة التعاونية التي يتم الاضطلاع بها للفترة 2018-2027 ، لافتا إلى أن أحد المحاور التعاونية الستة للاستراتيجية تحسين صحة الإنسان الذي بموجبه يكون أحد الأهداف المعلنة تعزيز الطب النووي في إدارة الأمراض غير المعدية.



بدورها، قالت رئيسة الدورة التدريبية د.فريدة الكندري إن الدورة تأتي في سياق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستمر خمسة أيام، وأيضا في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2018 لتكون الكويت مقرا للتدريب لدول (عراسيا) وتهدف إلى إطلاع الأطباء على أحدث الطرق العلاجية بالمواد المشعة لعلاج المرضى.