قام رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بزيارة إلى النائب حمد المدلج في مستشفى الرازي. واطمأن السعدون على صحة المدلج، معربا عن تمنياته له بالشفاء العاجل وأن يمن المولى عز وجل عليه بالصحة والعافية. استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في مكتبه امس سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر حامد النيادي. كما استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه امس ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت نسرين ربيعان، ومسؤولة العلاقات الخارجية بالمفوضية لولوة التركيت، ومديرة قسم الحماية أمل البيض.