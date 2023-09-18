وجه النائب داود معرفي سؤالا الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جاء نصه كالتالي:



تشهد معظم وزارات وهيئات الدولة نقصا كبيرا في قياداتها منذ سنوات، حيث إن التكليف المؤقت أصبح الحل الحكومي الوحيد والذي لم يثمر ولم يؤد الغرض مما أثر هذا الشيء سلبا على أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام.



وكانت هناك وعود حكومية بتعجيل تسكين تلك الشواغر إلا أننا لم نر الجدية في هذا الشأن المهم، والذي من خلاله نرى ان هناك شللا في أركان عديدة من الدولة ويتم من خلاله تعطيل مصالح الشعب.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- قائمة بجميع المناصب القيادية الشاغرة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- كشف بالقياديين المنتهية مراسيمهم وما زالوا على رأس عملهم.



3- كشف بالقياديين المتوقع انتهاء مراسيمهم حتى نهاية السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2024.



4- كشف بجميع المرشحين القياديين الذين تم تداول أسمائهم وترشيحهم من قبل مجلس الوزراء.



5- أسباب عدم صدور المراسيم لجميع الشواغر المذكورة بالسؤال الأول.



6- ما معايير اختيار المناصب القيادية؟



7- هناك مناصب قيادية في أكثر من جهة وهيئة تم انتهاء مدتهم ولم يتم تسكين قيادات أخرى بديلة، ما خططكم بهذا الشأن؟



8- هل هناك وقت محدد وواضح لتسكين المناصب القيادية ومتى سيتم الانتهاء من تسكين تلك المناصب؟