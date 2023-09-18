بنسبة تشكل 20% من عدد السكان الإجمالي

يعمل بنفس آلية الإدمان على المخدرات ويستهدف نفس الناقلات العصبية في الدماغ

النساء أكثر إصابة بهذا النوع حيث أظهرت النتائج البحثية أن النسبة لديهن 24 %

أعراضه لا يمكن معرفتها عن طريق فحص الدم بل بالسلوكيات المختلفة الخاصة بالإقبال على الطعام

أكدت استشارية الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد د. وفاء الحشاش أن 20 % من سكان الكويت مصابون بـ«الإدمان على الطعام» أي نحو 940 ألف شخص، وذلك حسب الدراسة تم نشرها في يناير 2022 حيث تم استخدام مقياس يال فوجد أن معدل انتشار الإدمان على الطعام هو 20% عالميا.

وأضافت أن «الإدمان على الطعام» يتسم بالاستهلاك المفرط للأطعمة ذات الطاقة العالية، وعدم الاكتفاء بالطعام والتصعيد بتناوله رغم عدم حاجة الجسم له، مبينة أن هذه الحالة تختص بالأطعمة التي تحتوي على السكر أو القمح أو الاثنين معا.

وأشارت الحشاش إلى أن إدمان الطعام يعمل بنفس آلية الإدمان على المخدرات، حيث يستهدف نفس الناقلات العصبية في الدماغ فتؤثر على مراكز المكافأة في الدماغ، وهي التي تنتج عند تحفيز مادة الدوبامين التي تترجم عند إثارتها إلى الشعور بالسعادة أو النشوة، موضحة أنه مع الوقت يحتاج الإنسان إلى كميات أكبر من الأطعمة كي يستطيع الوصول إلى نفس الإحساس بالسعادة والنشوة حيث إن مستقبلات الدوبامين تقل مع الوقت، وهي نفس آلية الإدمان على المخدرات.

وقالت الحشاش إن «إدمان الطعام» يتم تقييمه بأدوات مصممة خصوصا لتعكس المعيار التشخيصي لاضطرابات الإدمان الأخرى مثل فقدان السيطرة على الاستهلاك، والرغبة الشديدة في الاستمرار على الرغم من العواقب الصحية السلبية، مشيرة إلى أن مقياس يال الذي ظهر في عام 2009 كأول أداة سليمة من الناحية النفسية، صمم لتقييم إدمان الطعام على وجه التحديد من خلال تطبيق معايير تشخيصية.

وبينت الحشاش أن النساء أكثر إصابة بهذا النوع من الإدمان حيث أظهرت النتائج البحثية أن نحو 24% من النساء مصابات بهذا الإدمان، مشيرة إلى أن الأشخاص عموما فوق سن 35 عاما تكون النسبة لديهم نحو 22.2%، أما الأشخاص الذين لديهم زيادة وزن فتكون النسبة نحو 24.9%، أما المصابون باضطرابات الأكل فتكون لديهم النسبة نحو 57.6%، كما أن نسبة الإدمان على الطعام تزيد في حالات القلق والاكتئاب والتباعد الاجتماعي كما حدث في جائحة ڤيروس كورونا.

وشددت الحشاش على أن الأطعمة التي تؤدي إلى الإدمان هي تلك التي تحتوي على السكريات أو القمح أو الاثنين معا، مثل: البيتزا، الشوكولاتة، رقائق البطاطا، البطاطا المقلية، البرغر، الجبن، المعجنات، المشروبات الغازية وغيرها.

وذكرت الحشاش أن أعراض الإدمان لا يمكن معرفتها عن طريق فحص الدم بل عن طريق السلوكيات المختلفة مثل: الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة على الرغم من الانتهاء للتو من تناول وجبة صحية، عدم القدرة على التوقف حتى بعد الشعور بالشبع، إيجاد المبررات لتناول الأطعمة التي يشتهيها، المحاولات الكثيرة من أجل الإقلاع عن تناول هذه الأطعمة ولكنها تبوء بالفشل، وغيرها من السلوكيات المختلفة.

ونصحت الحشاش بمتابعة طبيب جهاز هضمي لمعرفة فيما لو كان هناك سبب عضوي يؤدي إلى هذه السلوكيات الخاصة بالإدمان على الطعام مع استخدام بعض التقنيات السلوكية والعلاجية لها، وتحضير قائمة توافق الإيجابيات والسلبيات لأسلوب الحياة وممارسة الرياضة.