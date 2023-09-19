أقلعت الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها 10 أطنان من المواد الطبية المتنوعة لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).



ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر الإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة.



وتم إعداد وتجهيز حمولة الطائرة اليوم بدعم وتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والتنسيق مع وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والدفاع.