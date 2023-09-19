ما أسباب تشكيل لجنة لدراسة مقترحات إزالة معوقات تطوير سوق المال؟

ما مستويات تغير أسعار المواشي في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023؟



وجه أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه 7 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، جاء السؤال الأول منها كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- هل يجوز السماح لموظفي قطاع الحكومة بأن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات الشركات؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء موظفي الدولة الذين يشغلون عضويات مجالس إدارات على أن يشمل البيان الاسم وحصة عمله واسم الشركة التي يشغل فيها منصب عضو مجلس إدارة.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما أسباب تشكيل لجنة (بدراسة مقترحات إزالة معوقات تطوير سوق المال الكويتي ووضع المقترحات والآليات والحلول اللازمة في هذا الشأن)؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيلها مع بيان مؤهلات أعضاء اللجنة ومقر عملهم الأصلي وسنوات خبرتهم.



2 - ما السند القانوني الذي استند إليه الوزير لإصدار قرار بتشكيل اللجنة مع أن القانون أعطى لهيئة أسواق المال استقلالية تامة إداريا وماليا؟



3 - هل توجد ملاحظات من هيئة أسواق المال أو الجهات الرقابية على هذا القرار؟



4 - هل يوجد من أعضاء اللجنة من اعتذر عن عدم الاستمرار في اللجنة؟ مع بيان سبب الاعتذار إن وجد.



وجاء السؤال الثالث كما يلي:



نظرا لما لاحظه الجميع من تغيرات وقفزات في مستويات الأسعار خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية، وتأثير ذلك على مستويات دخل المواطنين، وبما أن وزير التجارة والصناعة له الصلاحية في تحديد مستويات الأسعار وفق المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، ولإعلان الوزارة أكثر من مرة عن رقابتها على الأسعار وتطبيقها للقانون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما مستويات تغير أسعار المواشي في الفترة من يناير 2023 حتى نهاية يونيو 2023؟



2 - هل هناك تغير كبير في الأسعار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى الإفادة عن سبب عدم تطبيق القانون وتحديد الأسعار.



3 - ما مستويات أسعار الخضراوات في الفترة من يناير 2023 حتى نهاية يونيو 2023؟



4 - هل هناك تغير كبير في أسعار الخضراوات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى الإفادة عن سبب عدم تطبيق القانون وتحديد الأسعار.



5 - ما مستويات أسعار الأسماك في الفترة من يناير 2023 حتى نهاية يونيو 2023؟



6 - هل هناك تغير كبير في أسعار الأسماك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى الإفادة عن سبب عدم تطبيق القانون وتحديد الأسعار.



7 - إحصائية بالمخالفات التي جرى تحريرها للمحلات حسب التصنيف التالي على أن تكون الإحصائية تفصيلية متضمنة اسم المحل المخالف ونوع المخالفة ورقم محضر المخالفة:



٭ عدد مخالفات رفع الأسعار المصطنع، والإجراء المتخذ تجاهها.



٭ عدد مخالفات رفع الأسعار المحررة ضد الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية. وذلك للفترة من يناير 2023 حتى نهاية يونيو 2023.



وجاء السؤال الرابع كما يلي:



إبرازا لدور الشباب بتقلد الوظائف العامة في الوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وحلا لمشكلة البطالة التي تؤرق الأسر الكويتية ومن باب تطبيق سياسة إحلال الكويتيين في الوظائف العامة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- كم عدد الوافدين العاملين في قطاع الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، وسبب عدم تطبيق الإحلال على من يعمل بهذا القطاع؟



وجاء السؤال الخامس كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- ما أسباب التوقف عن تمويل مشاريع صغيرة جديدة ودعم الشباب الكويتي؟ وما تاريخ الوقف وأسباب استمرار الوقف ومتى يتم استئناف دعم وتمويل المشاريع الصغيرة؟



وجاء السؤال السادس كما يلي:



إبرازا لدور الشباب بتقلد الوظائف العامة في الوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وحلا لمشكلة البطالة التي تؤرق الأسر الكويتية ومن باب تطبيق سياسة إحلال الكويتيين في الوظائف العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد الوافدين العاملين في وزارة التجارة والصناعة والجهات والهيئات التابعة لكم؟ وكم تبلغ أجورهم؟ وما مسمياتهم الوظيفية؟ وتاريخ تعيينهم؟



2 - ما أسباب عدم تطبيق سياسة الإحلال للوافدين؟



ونص السؤال السابع على ما يلي:



لاتزال وزارة التجارة والصناعة تتقاعس عن دورها في إدارة موقع حراج السيارات تاركة هذا القطاع يعيش فوضى غير مسبوقة وهدرا للمال العام بعدم استيفاء الرسوم المقررة للإشراف على هذا القطاع، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - الموقع الجغرافي الذي يضم حراج السيارات سواء المؤقت أو الدائم.



2 - دور الوزارة في الإشراف على موقع حراج السيارات.



3 - أسماء الموظفين العاملين على موقع حراج السيارات وساعات عملهم وتقاريرهم الدورية وعدد المخالفات الواردة في هذا القطاع إن وجدت.



4 - هل يوجد مقر دائم للوزارة في حراج السيارات المؤقت؟