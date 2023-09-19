وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير التربية والتعليم العالي د.عادل المانع جاء فيه: نما إلى علمنا توجه الوزارة بتأجيل الدراسة في «الجامعة الأمريكية للعلوم الطبية» AUMS للعام الدراسي 2024 /2025 مخالفا لتوجه الوزارة وقرار الوزارة السابق الصادر في 23/1/2023 قرار رقم 38 لسنة 2023، حيث نص القرار على مادة أولى: الموافقة على بدء الدراسة بكلية طب الأسنان بالجامعة الأمريكية للعلوم الطبية في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023 /2024 في مجال طب الأسنان المنصوص عليه في المرسوم الأميري رقم 466 لسنة 2010 بالترخيص بإنشاء «الجامعة الأمريكية للعلوم الطبية» وبالتخصص الوارد بالبيان التفصيلي (طب الأسنان)، حيث إن هذا القرار صدر ورود كتاب من وزارة العدل إدارة التنفيذ العاصمة رقم 013418 في 24/11/2022 بشأن تنفيذ ما جاء بمنطوق الحكم رقم 911/2020 إداري/3 والصادر بجلسة 6/1/2022، حيث إن الحكم قد أصبح نهائيا وواجب النفاذ لتأييده بالاستئناف رقم 354/2022 الذي تم إيداعه بملف التنفيذ رقم 200479190 العاصمة، وحيث إن كون هذا الحكم واجب النفاذ.



حيث جاءت توصية مجلس الجامعات الخاصة باجتماعه رقم 81 والمنعقد في 17/1/2023 والمتخذ به التوصية رقم 4/81-1/2023.



وطالب تزويده بالآتي:



1 ـ لماذا تتم مخالفة القرار رقم 28/2023 في شأن بدء الدراسة بكلية طب الاسنان بالجامعة الأمريكية للعلوم الطبية في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023 /2024 في مجال طب الأسنان المنصوص عليه في المرسوم الأميري رقم 466 لسنة 2010 بالترخيص بإنشاء الجامعة الأمريكية للعلوم الطبية وبالتخصص الوارد بالبيان التفصيلي (طب الأسنان)؟



2 ـ لماذا تتوجه الوزارة لمثل هذا القرار والذي يخالف الحكم والكتاب الوارد من وزارة العدل ـ إدارة التنفيذ العاصمة رقم 013418 في 24/11/2022 بشأن تنفيذ ما جاء بمنطوق الحكم رقم 911/2020 إداري/3 والصادر بجلسة 6/1/2022، حيث إن الحكم قد أصبح نهائيا وواجب النفاذ لتأييده بالاستئناف رقم 354/2022 الذي تم إيداعه بملف التنفيذ رقم 200479190 العاصمة، والذي سيترتب عليه تكبد الوزارة لتعويضات للجامعة والطلبة المسجلين ما يعد هذا التعويض الناتج من هذا التوجه هدرا للمال العام؟



3 ـ لماذا يتم إصدار قرار يخالف القرار السابق ببدء الدراسة في كلية طبية في هذا الوقت الذي يوجد شح في مقاعد الدراسة في التخصصات الطبية في جامعة الكويت والجامعات الخليجية والعربية والدولية وعدم توفير فرصة لطلبة الكويت الفائقين لدراسة الطب في الكويت، وخاصة بعد تكبد الطلبة لرسوم التسجيل والرسوم الدراسة على نفقتهم الخاصة وأن الطلبة استوفوا شروط التسجيل وبدأت الدراسة في الجامعة؟



4 ـ لماذا لم يتم إبلاغ الجامعة بعدم استقبال الطلبة ولماذا لم يتم صدور قرار بتأجيل الدراسة قبل فترة التسجيل في هذه الجامعة؟



5 ـ هل خالفت الجامعة المتطلبات الأكاديمية، وما تلك المتطلبات، وهل يمكن للجامعة استكمالها خلال فترة الدراسة خاصة وان السنة الاولى للدراسة تكون سنة تمهيدية ونظرية لمواد الكيمياء الحيوية ـ والكيمياء العضوية ـ والأحياء الطبية ـ الفيزياء الحيوية؟



6 ـ لماذا لا يتم ضم الطلبة المسجلين الفائقين بهذه الجامعة لخطة البعثات الداخلية لهذه السنة وما قد يترتب على الطلبة في حال استمرت الجامعة ببدء الدراسة لهذا العام هل في حال سمحت الوزارة للجامعة ببدء الدراسة في العام القادم ان تحسب دراستهم عن هذا العام ويتم ضمهم لخطة البعثات للعام القادم؟



7 ـ تزويدنا بخطة الوزارة بمدى توفير مقاعد للطلبة الفائقين في المجالات الطبية خاصة بعد ان أوقف الإيفاد بجامعات المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية واوقف حق الطلبة بالحصول على قبول من الجامعات الخليجية الا عن طريق الوزارة خلاف ما كان معمول به في السابق في خطة الايفاد.



8 ـ هل تم الاطلاع على CD وملف الجامعة كاملا المقدم من الجامعة بعد الجولة التي قامت بها اللجنة المنبثقة عن مجلس الجامعات الخاصة من قبل الوزير، وهل تم التباحث مع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة فيما يخص هذه الجامعة على سبيل التعاون بين المجلس والحكومة بما يحقق مصلحة الطلبة والصالح العام؟