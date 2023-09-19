قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال اقتراحا بإنشاء مناطق خدمية على المراكز الحدودية الكويتية.



وقال د.كمال في اقتراحه: نظرا لازدياد عدد المسافرين عن طريق البر خلال فترة العطل والأعياد والمناسبات، وبالتالي يزداد الطلب على المناطق والمراكز التي تخدم المسافرين في منافذ الكويت الحدودية ونلاحظ المعاناة التي يتكبدها المواطنون والمسافرون على هذه المنافذ الحدودية في تلك المواسم.



وأضاف: لذا أقترح إنشاء مناطق خدمية في المراكز الحدودية للكويت: العبدلي، والنويصيب، والسالمي يتوافر فيها: سوق مركزي، مطاعم، دورات مياه، صالات استراحة، محطات وقود، خدمات صيانة السيارات ومواقف سيارات أمنة وغيرها من الخدمات الضرورية، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص منطقة تجارة حرة حدودية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.