وجه النائب د.مبارك الطشه سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:

تضمن تقرير ديوان المحاسبة، عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2022، حزمة من الملاحظات على أداء وحدة تنظيم التأمين، شملت:

٭ تجديد العقد مع مراقب الحسابات السابق على الرغم من تصديقه على حسابات السنة المالية السابقة 2020/2021 المعدة على أساس محاسبي خاطئ.

٭ عدم وجود خطة استراتيجية معتمدة وخطط سنوية تفصيلية على مستوى كل إدارة للوحدة.

٭ عدم قيام اللجنة العليا بإنشاء مركز تحكيم وتسوية للمنازعات التأمينية بالمخالفة للمادة 318 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الوحدة.

٭ عدم إنشاء لجنة التسوية الودية للمنازعات التأمينية.

٭ عدم قيام اللجنة العليا بإصدار القرار الخاص بإنشاء لجنة استشارية للرقابة الشرعية.

٭ عدم قيام اللجنة العليا بإنشاء مجلس التأديب بالمخالفة للمادة 295.

٭ التعاقد المباشر مع إحدى الشركات لتقديم خدمات استشارية (إعداد خطة فنية للتعامل مع التحديات المالية التي تواجه شركات التأمين).

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

٭ ما الإجراءات التي اتخذتها الوحدة لتصويب المخالفات التي أوردها الديوان في تقريره؟ مع بيان الإجراء الذي اتخذ تجاه كل ملاحظة على حدة، وتوضيح الملاحظات التي لم تعالج حتى تاريخ ورود السؤال، وأسباب ذلك. إن وجدت.