قال النائب خالد الطمار: وجهنا أسئلة برلمانية حول وجود مشغل افتراضي جديد للإنترنت بالكويت، وقد سبق أن صرحنا عن هذا الموضوع ولم يتم اتخاذ أي إجراء، كما وجهنا أسئلة عن المكافآت الخاصة لمجلس إدارة هيئة الاتصالات وبيان الحالة الوظيفية عنهم، وسننتظر الرد وفقاً للمدة الدستورية.



وفي هذا الإطار، وجه الطمار سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كما يلي:



تم اعتماد مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لمدة أربع سنوات وجاء القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مادته 7 (يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين وغير المتفرغين)، كما أنه من المعروف لكي يمارس أي مشغل افتراضي عمله داخل الكويت لابد من الحصول على جميع التراخيص اللازمة، وعليه يرجى تزويدنا بالتالي:



1 - هل تم منح أي تراخيص لمشغل افتراضي (شركة ر.ب موبايل) داخل الكويت آخر ثلاثة أشهر؟



إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من تلك التراخيص وما القيمة المالية المحددة؟ وهل قامت الشركة بالإعلان والتسويق قبل الحصول على جميع تراخيصها؟



2 - هل هناك شكاوى وردت على (شركة ر.ب موبايل) لدى الهيئة العامة للاتصالات؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الشكاوى وما تم عليها من إجراءات حتى تاريخ هذا السؤال.



3 - صورة ضوئية من السيرة الذاتية التفصيلية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة موضحة بها مراكز العمل لهم بآخر خمس سنوات وإن كانت لهم عضويات في مجالس إدارات أو يقومون بتقديم استشارات بعد صدور تعيينهم بالهيئة.



4 - صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء والخاص بإقرار المكافآت الخاصـــة بالتشكيـــــل الأخير لمجلس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



5 - كشف تفصيلي بالحالة الوظيفية والمالية لكل عضو على حدة مع بيان السند القانوني للرواتب الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة مرفقة به نسخة من موافقة جهاز المراقبين الماليين لصرف هذه الرواتب؟