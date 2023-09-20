أقلعت الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي الى ليبيا وعلى متنها 10 أطنان من المستلزمات الطبية المتنوعة لإغاثة ضحايا اعصار «دانيال». وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني لـ «كونا» ان الرحلة انطلقت بالتعاون مع 8 جمعيات خيرية بالتنسيق مع وزارات الصحة والدفاع والشؤون الاجتماعية والخارجية. واكد الثويني ان متضرري الاعصار من الشعب الليبي بأمس الحاجة للمستلزمات الطبية في ظل انتشار الاوبئة والامراض المختلفة جراء الكارثة الانسانية هناك.



واضاف ان المستلزمات الطبية العاجلة تعد استمرارا للعمل الاغاثي الكويتي الرامي لمساعدة الأشقاء الليبيين، داعيا الى المزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية والخيرية في البلاد لمد يد العون والمساعدة الى ليبيا. وذكر ان الجمعيات الخيرية المشاركة هي: الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، وإحياء التراث، ونماء الخيرية، والنجاة الخيرية، وعبدالله النوري، والعون المباشر، وصندوق إعانة المرضى، والرحمة العالمية.