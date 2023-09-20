أطلقت قوة الإطفاء العام بالتعاون مع شركاء النجاح شركة ايكويت للبتروكيماويات حملة "عودة آمنة" بالتنسيق مع وزارة التربية، وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة والطالبات لمقاعد الدراسة، وذلك بهدف تهنئتهم وتقديم الأمنيات بأن يكون العام الدراسي حافلًا بالنجاح والتفوق.



وتهدف الحملة الى التواصل مع الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات للتوعية والوقاية من مخاطر الحوادث المتنوعة، حيث تتضمن الحملة برنامج زيارات لعدد من المدارس في مختلف المحافظات مع تقديم بعض الأنشطة والبرامج التوعوية والمسابقات المحفزة.



حضر انطلاق الحملة الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والانشطة د. غانم السليماني ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام العميد محمد بدر إبراهيم ومدير عمليات الأمن والطوارئ في شركة إيكويت م.عبدالقادر القبندي ومدير إدارة الصحة والسلامة في شركة إيكويت السيد حسن الإبراهيم.