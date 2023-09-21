

بحث وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود مع نظرائه في المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك ضمن إطار الاجتماع التاسع للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في العاصمة العمانية مسقط.



وقالت وزارة الشؤون في بيان لـ «كونا»، إن الشيخ فراس السعود التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية م.أحمد الراجحي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من الموضوعات مثل المرأة والطفولة وذوي الإعاقة وعمل الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع، مبينة أن اللقاء شهد الاطلاع على الخدمات المقدمة للفئات الخاصة ومناقشة مذكرات التفاهم المشترك وأهمية تكثيف الزيارات المتبادلة للاستفادة من التجارب المطبقة.



وأوضحت أن السعود التقى أيضا وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر مريم المسند وبحثا التعاون المشترك في مجالات الخدمة المدنية والعمل وسير عمل استراتيجية مجلس التعاون بمجالي الخدمة المدنية وتنمية رأس المال البشري.



وذكرت أن وزير الشؤون التقى كذلك وزير التنمية في البحرين أسامة العصفور وبحثا التنسيق المشترك في مجالات التنمية والأسرة وشؤون ذوي الإعاقة وتبادل الأفكار حول التجارب المطبقة للأسر المنتجة وحاضنات الأعمال، كما تطرقا إلى مذكرات التفاهم المشترك.



ووفق البيان أعرب الوزراء عن سعادتهم بما تم تحقيقه لجهة تمكين مواطني دول مجلس التعاون وطموحات قادة الدول في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتطوير العمل بالقطاعين العام والخاص وتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة.



ويناقش الاجتماع المنعقد على مدى يومين تمكين ذوي الإعاقة وقانون النظام الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي وقضايا الأسرة والطفولة والعمل الخيري.



ويضم وفد الكويت وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومدير إدارة العلاقات العامة أحمد العنزي ومراقب الاتفاقيات والبرامج في إدارة العلاقات الخارجية شريفة الشعبان ومدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح.