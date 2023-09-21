

وجه النائب عبدالله الأنبعي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز جاء كما يلي: يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:



1 - ما سبب عدم دخول بعض موظفي الادارة العامة للطيران المدني دورة مراقب جوي، علما بأنهم اجتازوا الاختبارات من شهر فبراير 2022 واجتازوا الفحوصات الطبية. وجاء في البند الثاني لسؤال النائب عبدالله الأنبعي إلى وزيرة الأشغال العامة ما يلي:



2 - ما عدد المراقبين الجويين الحاليين؟ وما عدد المراقبين الجويين الذين سيتم تدريبهم خلال هذه الدورة؟



3 - هل هناك خطة من قبل «الطيران المدني» لسد النقص الموجود من المراقبين الجويين قبل افتتاح المطار الجديد؟