وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كالتالي: لما كان قانون الرياضة رقم 87 لسنة 2017، والميثاق الأولمبي، ومدونة الأخلاق للمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية، ولوائح الانتخابات للمجلس الأولمبي الآسيوي تحظر بشكل قاطع أي تدخل حكومي بأي شكل من الاشكال في شؤون الهيئات الرياضية وعلى وجه الخصوص التدخل في أمور انتخابات مجالس إداراتها أو أي هيئة تابعة لها. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل قام المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتدخل بأي شكل من الأشكال في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي لصالح أحد المرشحين؟



2 - مدى صحة قيام المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالاجتماع مع رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية من أجل التصويت لصالح مرشح بعينه في انتخابات المجلس الاولمبي الآسيوي؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، تزويدي باسم هذا المرشح.



3 - مدى صحة قيام المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالاجتماع مع بعض رؤساء ومسؤولي الاندية بخصوص اجتماع الجمعية العمومية للجنة الاولمبية من أجل تغيير الدعم الرسمي لمرشح اللجنة الاولمبية الكويتية الى دعم مرشح اللجنة الاولمبية العراقية؟ اذا كانت الاجابة بنعم، ما أسباب ذلك؟



4 - مدى صحة قيام المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتدخل في انتخابات الاتحادات بأي شكل من الاشكال؟



5 - مدى صحة قيام المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالاجتماع مع بعض رؤساء ومسؤولي الاندية والطلب منهم للتصويت لأحد المرشحين في انتخابات مناصب اتحاد ألعاب القوى؟ وهل صحيح قيامه أو قيام بعض القياديين في الهيئة بتهديد بعض مسؤولي الاندية في حال عدم التصويت لصالح أحد المرشحين؟ اذا كانت الاجابة بنعم، تزويدي باسم هذا المرشح وما الاسباب؟



6 - هل صحيح قيام المدير العام للهيئة العامة للرياضة أو أي من القياديين في الهيئة بإيصال معلومة عن توجه حكومي للتصويت لصالح بعض المرشحين دون غيرهم في انتخابات مناصب اتحاد ألعاب القوى؟ اذا كانت الاجاب بنعم، تزويدي بالأسباب التي دعت لذلك؟



7 - هل قام المدير العام للهيئة العامة للرياضة بأي شكل من الاشكال بالتدخل في انتخابات الهيئات الرياضية وبما يخالف قانون الرياضة الكويتي؟



8 - هل قامت الهيئة العامة للرياضة بصرف ميزانية الصيانة المحددة لجميع الاندية بإنصاف وسواسية أم تم توجيهها لأندية دون أخرى؟



9 - كم عدد المستشارين الذين تم تعيينهم في الهيئة العامة للرياضة وما مؤهلاتهم وهل تنطبق عليهم شروط التعيين؟ وهل تم استثناء أحدهم من الشروط؟



10 - هل صحيح قيام بعض المستشارين في الهيئة العامة للرياضة بمخاطبة الجهات الرسمية للدولة مباشرة بكتب رسمية من الهيئة العامة للرياضة؟ اذا كانت الاجابة بنعم، تزويدي بالسند القانوني لذلك.



11 - هل صحيح قيام بعض المستشارين الذين تم تعيينهم في الهيئة العامة للرياضة بالتواصل مع مسؤولي الاندية وتوجيههم لطرف ضد آخر في انتخابات اتحاد ألعاب القوى؟



12 - هل صحيح أن أحد المستشارين في الهيئة العامة للرياضة استغل منصبه وقام بإرسال كتاب رسمي لإحدى الجمعيات العمومية يطالب فيه بإرجاع بعض أقاربه من الدرجة الاولى الى عضوية أحد الاندية الرياضية؟



13 - هل هناك تأخير في صرف مستحقات معسكرات الاتحادات المشاركة لتمثيل دولة الكويت؟ اذا كانت الاجابة بنعم، ما الاسباب التي دعت لذلك؟



14 - هل تم إيقاف صرف ميزانيات بعض الاتحادات الرياضية المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية؟ اذا كانت الاجابة بنعم، ما الأسباب التي دعت لذلك؟



15 - هل تم تهديد بعض الأندية الرياضية بسحب المنشآت الرياضية اذا لم تصوت لأحد أقارب رئيس الهيئة في انتخابات اتحاد ألعاب القوى؟ اذا كانت الإجابة بنعم، ما الاجراءات التي اتخذت تجاه ذلك؟



16 - ما أسباب وقف رواتب الإداريين في اتحاد كرة القدم بعد أن تم اعتمادها من قبل الهيئة؟



كما وجه سؤالا آخر الى الوزير العيبان جاء نصه كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الإجراءات المتخذة لتعيين المدير العام للهيئة العامة للرياضة الحالي؟ وهل تمت وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن آلية اختيار المرشحين لشغل الوظائف القيادية؟



2 - هل كانت جميع الشروط والمعايير المطلوبة لشغل الوظيفة قد انطبقت على المدير العام للهيئة العامة للرياضة الحالي أم تم استثناؤه من بعضها؟ اذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بالشروط التي تم استثناؤه منها؟ ومن المخول له بصلاحية الاستثناء؟ مع بيان مبررات وأسباب الاستياء.