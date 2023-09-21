عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة



استطاع قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بمباحث المطلاع، فك لغز مقتل وافد طعنا في قسيمة قيد الإنشاء بمنطقة المطلاع وذلك بضبط 4 وافدين، وهناك متهم خامس متوار عن الأنظار. واعترف المتهمون أنهم قتلوا مواطنهم لأنه رفض دفع الإتاوة، فكان نصيبه القتل والتمثيل بجثته، فيما تبين أن اثنين من القتلة دخلا البلاد خلسة من دولة مجاورة وتجاوزا الحدود عن طريق البر، لافتا إلى أن المتهمين ضبطوا في مناطق خيطان والوفرة والجليب والمطلاع.



وكانت عمليات الداخلية أبلغت قبل نحو 3 أسابيع عن وجود جثة لوافد داخل قسيمة، وتبين أن المجني عليه قتل وتم بتر أحد أعضائه.



وخلال تلك الفترة كان رجال المباحث يبحثون عن الجناة حتى ضبطوا الثلاثاء الماضي.



هذا، وأحيل المتهمون الأربعة إلى النيابة العامة أمس، وأقروا بارتكاب الجريمة والتعميم بشأن المتهم الخامس.