عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة عبدالكريم أحمد



ذكرت النيابة العامة أنها أمرت بحجز مقيم لاتهامه بقتل زوجته عربية الجنسية باستخدام سلك كهربائي في مسكنهما بمنطقة العمرية، وحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد التعاطي.



وأشارت النيابة إلى أنها باشرت الانتقال إلى مكان الواقعة وندب إدارة الطب الشرعي، مضيفة أنها استجوبت المتهم الذي اعترف بما نسب إليه، وجار استكمال إجراءات التحقيق.



وكانت محافظة الفروانية شهدت جريمة قتل راح ضحيتها امرأة من الجنسية العربية على يد زوجها الذي ضبط بعد محاولته الهرب، حيث اصطدم بعدد من مركبات رجال المباحث وهو بحالة غير طبيعية داخل منطقة العمرية وسجلت قضية. وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن نقطة مستشفى الفروانية أبلغت عن وصول فتاة عشرينية عليها اثار ضرب وقد فارقت الحياة بعد محاولات إنعاشها من قبل الأطباء، الا أن محاولاتهم باءت بالفشل.



وعليه، تم إخطار رجال الأمن والمباحث بالواقعة وعند وصولهم لمسكن الفتاة تبين أن الزوج كان متوقفا بسيارته أمام المسكن فحاول الفرار وعند محاولة توقيفه اصطدم بمركبات المباحث وتم ضبطه حيث كان بحالة غير طبيعية.