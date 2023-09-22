220 مليون دينار قروض إسكانية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023

1.95 مليار دينار قروض استهلاكية.. شهدت تراجعاً طفيفاً بـ 13.8 مليوناً



علاء مجيد



تعكس حركة شقي الائتماني (القروض والودائع) خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالي التأثير الواضح لارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة عائد الادخار نتيجة وصول سعر الخصم إلى مستويات مرتفعة بلغت 4.25%، لتبلغ معدلات الزيادة في الودائع 3 أضعاف الارتفاع في الاقتراض.



يأتي ذلك، فيما ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأول، الفائدة في نطاق مستويات ٥٫٢٥% - 5.5% مع توقعات بزيادة إضافية في نوفمبر المقبل بنحو 0.25% وتلميح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى احتمال طول أمد فترة الفائدة مرتفعة ما يعني استمرار تلك المستويات من الفائدة لقرابة عام إضافي من الآن.



وارتفع الائتمان لدى البنوك الكويتية خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس من العام الحالي، ليصل الى مستوى 52.61 مليار دينار مرتفعا بنسبة 0.31% منذ بداية العام، وبزيادة بلغت قيمتها 163 مليون دينار مقارنة بديسمبر من عام 2022، حيث بلغ وقتها 52.447 مليار دينار.



وعلى أساس شهري، فقد تراجع الائتمان خلال شهر أغسطس بنسبة 0.06% بانخفاض بلغت قيمتها 34 مليون دينار عن مستويات شهر يوليو البالغة 52.644 مليار دينار، بينما ارتفع على المستوى السنوي بنسبة 2.46% وبزيادة قدرها 1.264 مليار دينار عن مستويات شهر أغسطس من العام الماضي البالغة 51.346 مليار دينار، وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس 2023.



وشهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات تراجعا بنهاية أغسطس من عام 2023 بنسبة 0.7% وبقيمة 13.8 مليون دينار لتصل الى 1.953 مليار دينار مقارنة بـ 1.967 مليار دينار بنهاية ديسمبر لعام 2022، بينما ارتفعت القروض الاستهلاكية شهريا بنسبة 0.56% مقارنة بمستويات يوليو الماضي والبالغة 1.942 مليار دينار، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1.56% مقارنة بمستويات شهر أغسطس من العام الماضي 2022 والبالغة 1.923 مليار دينار.



وشهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 1.39% وبقيمة 220 مليون دينار لتسجل مستوى 15.96 مليار دينار بالمقارنة بـ 15.74 مليار دينار في ديسمبر من عام 2022، كما ارتفعت القروض المقسطة شهريا بنسبة 0.47% مقارنة بمستويات يوليو الماضي البالغة 15.885 مليار دينار، وصعدت على أساس سنوي بنسبة 3.39% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي والبالغة 15.436 مليار دينار.



وسجلت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية انخفاضا منذ بداية العام بنسبة 1.61% وبقيمة 53 مليون دينار لتسجل مستوى 3.238 مليارات دينار خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 3.291 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.06% مقارنة بـ 3.204 مليارات دينار في يوليو الماضي، كما صعدت على أساس سنوي بنسبة 3.91% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي والبالغة 3.116 مليارات دينار.



وشهدت قروض البنوك تراجعا خلال الأشهرالـ 8 الأولى من العام الحالي 2023 بنسبة 9.5% وبقيمة 194مليون دينار لتسجل مستوى 3.145 مليارات دينار خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 3.339 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، في حين ارتفعت شهريا بنسبة 4.07% مقارنة بـ 3.022 مليارات دينار في يوليو الماضي، ولكن ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 9.96% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي والبالغة 2.86 مليار دينار.



وارتفعت المؤسسات المالية غير البنوك منذ بداية العام الحالي بنسبة 23.64% وبقيمة 375 مليون دينار لتسجل مستوى 1.961 مليار دينار خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 1.586 مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، كما زادت شهريا بنسبة 0.15% مقارنة بـ 1.958 مليار دينار في يوليو الماضي، وصعدت ايضا على أساس سنوي بنسبة 24.42% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي والبالغة 1.576 مليار دينار.



وجاء قطاع النفط والغاز منخفضا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6% وبقيمة 159 مليون دينار لتسجل مستوى 2.492 مليار دينار خلال أغسطس الماضي بالمقارنة بـ 2.651 مليار دينار في ديسمبر لعام 2022، كما انخفض القطاع على المستوى الشهري بنسبة 2% مقارنة بـ 2.543 خلال يوليو الماضي، وهبطت ايضا على أساس سنوي بنسبة 9.84% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي والبالغة 2.764 مليار دينار.



وفيما يخص الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بنسبة 1.37% وبقيمة 643 مليون دينار لتبلغ مستوى 47.553 مليار دينار، وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية 2022، والبالغة 46.91 مليار دينار، بينما انخفضت بنسبة 0.09% شهريا مقارنة بـ 47.599 مليار دينار خلال يوليو الماضي، في حين زاد على أساس سنوي بنسبة 0.77% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي والبالغة 47.188 مليار دينار.



وجاء هذا الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي مدفوعا بزيادة الودائع الحكومية التي ارتفعت خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 30.36% وبقيمة 1.014 مليار دينار ليبلغ رصيد ودائع الودائع الحكومية 4.354 مليارات دينار بنهاية أغسطس الماضي مقارنة برصيد بلغ 3.34 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022، كما ارتفعت على المستوى الشهري بنسبة 0.25% مقارنة بـ 4.343 بنهاية يوليو الماضي، وزاد على أساس سنوي بنسبة 12.21% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي والبالغة 3.88 مليارات دينار.



وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار، ارتفعت بنسبة 2.08% وبقيمة 733 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، ليبلغ رصيد الودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك الكويتية 35.907 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة برصيد بلغ 35.174 مليارات دينار بنهاية الربع الرابع من 2022. بينما تراجعت على اساس شهري بنسبة 0.03% مقارنة بـ 35.919 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، كما زاد على أساس سنوي بنسبة 4.33% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي والبالغة 34.414 مليار دينار.



في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية خلال الأشهر الـ 8 الأولى بنسبة 6.77% وبقيمة 120 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية الى 1.654 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 1.774 بنهاية ديسمبر 2022. وتراجعت على اساس شهري بنسبة 1.48% مقارنة بـ 1.679 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، كما انخفض على أساس سنوي بنسبة 4.4% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي والبالغة 1.73 مليار دينار.



وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية، تراجعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 14.86% وبقيمة 984 مليون دينار ليصل رصيدها الى 5.636 مليارات دينار بنهاية أغسطس مقارنة مع 6.62 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، كما انخفضت على المستوى الشهري بنسبة 0.37%.