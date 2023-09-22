كم عدد الأطباء الزوار خلال السنوات المالية الأربع السابقة من السنة المالية (2020/2019) حتى السنة المالية (2023/2022) مع بيان اسم الطبيب وتخصصه الدقيق ومدة زيارته وعدد العمليات الجراحية التي أجراها؟

تزويدي ببيان بالتوصيات التي رفعها الأطباء الزوار في تقاريرهم المقدمة إلى الوزارة خلال السنوات المالية الأربع السابقة من السنة المالية (2020/2019) وحتى السنة المالية (2023/2022) والإجراء المتخذ من قبل الوزارة



صرح النائب د.حسن جوهر عن أهمية قيام وزارة الصحة بتنفيذ الرؤية المرسومة لها في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027) بشأن التزام الحكومة بتقديم رعاية صحية متقدمة للمواطنين وفق أفضل المعايير العالمية، ما يتطلب العمل بشكل جاد ودؤوب للارتقاء بها إلى مستويات أعلى تتناسب مع مستويات الإنفاق المتنامي سنويا على قطاع الرعاية الصحية الحكومية.



وتفعيــــلا للرقابـــة البرلمانية على برنامج عمل الحكومة، فقد تم توجيه سؤال إلى وزير الصحة حول إجراءات الوزارة المتخذة في تطبيق مشروع استقطاب 50 من الخبرات التخصصية العالمية والأطباء الزائرين في المجالات الجراحية والتخصصات النادرة مع التركيز على الحالات التي يكثر فيها الابتعاث للعلاج بالخارج، خاصة أن مثل هذا التوجه - لو طبق وفق القرارات والإجراءات السليمة - سيسهم في تطوير الخدمات الصحية في الكويت واكساب الأطباء الكويتيين خبرات جديدة، فضلا عن المزايا المنظورة الأخرى كالتخفيف من عناء غربة المرضى ومرافقيهم ومشقة تنقلاتهم في الدول التي يتم فيها العلاج بالخارج.



كما تم الاستفسار أيضا عن التخصصات الطبية التي استقطبتها الوزارة في السنوات الأربع السابقة، والاستيضاح عن مدد زيارة الأطباء الزوار خلالها وعدد العمليات الجراحية التي أجروها وكيفية متابعتهم للحالات الصحية للمرضى التي تم علاجها من قبلهم بعد مغادرتهم للبلاد، ومدى إسهامهم في تدريب الطاقم الطبي الكويتي لنقل الخبرات إليهم، وعما إذا كانت الوزارة قد طبقت توصيات الأطباء الزوار لتحسين مستوى الرعاية الصحية الحكومية.



وللوقوف حول مدى مساواة جميع المواطنين في حال رغبتهم برؤية الطبيب الزائر، فقد تضمن السؤال البرلماني كذلك طلب إحصائيات الوزارة عن طلبات تسجيل المواطنين المرضى لطلب تحديد موعد مع الأطباء الزائرين عبر موقعها الرسمي أو تطبيق (كويت صحة Q8) منذ إطلاقها لهذه الخدمة بتاريخ 15 أبريل 2023 حتى تاريخه، وعدد الحالات الموافق عليها لعرضها على الدكتور الزائر وعدد الحالات غير الموافقة عليها مشفوعة بالأسباب المؤدية إلى ذلك.



وفي هذا الإطار وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا الى وزير الصحة د. أحمد العوضي جاء كالتالي:



استهدفت الحكومة في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2027/2023) تقديم رعاية صحية متقدمة عبر تنفيذ (9) مشاريع، كان من بينها قيام وزارة الصحة، ابتداء من السنة الأولى للبرنامج وحتى نهايته، باستقطاب (50) من الخبرات التخصصية العالمية والأطباء الزائرين في المجالات الجراحية والتخصصات النادرة مع التركيز على الحالات التي يكثر فيها الابتعاث للعلاج بالخارج.



وغني عن البيان أن مثل هذا التوجه سيسهم في تطوير الخدمات الصحية في الكويت واكتساب الأطباء الكويتيين خبرات جديدة، فضلا عن تقليل النفقات المالية على خزينة الدولة في علاج المواطنين بالخارج والتخفيف من عناء الغربة ومشقة التنقلات في الدول التي يتم الإيفاد إليها، سيما بعد ميكنة الوزارة خدمة إتاحة تسجيل المواطنين المرضى لطلب تحديد موعد مع الأطباء الزائرين عبر موقعها الرسمي أو تطبيق (كويت صحة Q8) بتاريخ 15 إبريل 2023 لتسهيل الاستفادة من هذه الخدمة الطبية.



لذا يرجى إفادتي بالآتي:



1 - بيان بالخبرات التخصصية العالمية التي تسعى الوزارة إلى استقطابها خلال السنوات الأربع القادمة تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة (2027/2023) وذلك وفقا للتالي:



مسمـــــى الخبــــــرة التخصصية -، الشهر المستهدف في استقطاب الخبرة التخصصية -، مدة الزيارة للخبرة التخصصية المستهدفة -، الاعتماد المالي في ميزانية الوزارة لتغطية تكلفة الاستقطاب -.



2 - بيان عن الأطباء الزوار خلال السنوات المالية الأربع السابقة من السنة المالية (2020/2019) وحتى السنة المالية (2023/2022) مبينا فيه اسم الطبيب وتخصصه الدقيق ومدة زيارته وعدد العمليات الجراحية التي أجراها وتكلفته المالية الفعلية خصما من ميزانية وزارة الصحة، على النحو التالي:



اسم الطبيب الزائر -، التخصص الدقيق مدة الزيارة -، عدد العمليات الجراحية -، التكلفة المالية الفعلية خصما من ميزانية الوزارة.



3 - بيان موجز عن الآلية المعتمدة لدى وزارة الصحة للطبيب الزائر في كيفية متابعة الحالة الصحية لمرضاه الذين أجرى لهم العمليات الجراحية، مع توضيح الوزارة لإجمالي عدد غير الملتزمين منهم في تطبيق الآلية المعتمدة خلال السنوات الأربع السابقة من السنة المالية (2020/2019) وحتى السنة المالية (2023/2022) والإجـــــراء المتخذ من الوزارة في ذلك الشأن.



4 - بيان بأسماء العمليات الجراحية التي أجراها الأطباء الزوار خلال السنوات المالية الأربع السابقة من السنة المالية (2020/2019) وحتى السنة المالية (2023/2022) والتي يتوافر لدى وزارة الصحة أطباء كويتيون قادرون على إجرائها، مع توضيح سبب استقطاب الطبيب الزائر لإجراء تلك العمليات الجراحية رغم توافر كادر وطني قادر على إجرائها وفقا لما يلي:



اسم العملية الجراحية التي أجراها الطبيب الزائر -، عدد الأطباء الكويتيين لدى الوزارة القادرين على إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية -، سبب الاستقطاب رغم توافر الكادر الوطني لدى الوزارة.



5 - بيان إحصائي بأعداد العمليات الجراحية وأسمائها التي أجراها الأطباء الزوار خلال السنوات المالية الأربع السابقة من السنة المالية (2020/2019) وحتى السنة المالية (2023/2022) مقارنة بالعمليات الجراحية ذاتها التي أجراها الأطباء الكويتيون العاملون لدى وزارة الصحة وفقا لما يلي:



اسم العملية الجراحية -، عدد العمليات التي أجراها الأطباء الزوار من (2020/2019 - 2023/2022) -، عدد العمليات التي أجراها الأطباء الكويتيون العاملون لدى الوزارة من (2020/2019 2023/20٢2 - ).



6 - بيان موجز عن الآلية المعتمدة لدى وزارة الصحة في تدريب الأطباء الكويتيين والطاقم الطبي لإكسابهم خبرات جديدة من قبل الأطباء الزوار في العمليات الجراحية، مع توضيح الوزارة لإجمالي عدد المتدربين خلال السنوات الأربع السابقة من السنة المالية (2020/2019) وحتى السنة المالية (2023/2022) والتقييم الصادر من الجهة المختصة بالوزارة في هذا الشأن مع تزويدي بنسخة من تقارير التقييم على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory).



اسم العملية الجراحية -، عدد المتدربين الكويتيين -، عدد المتدربين غير الكويتيين -، نتيجة تقييم الوزارة لكفاءة التدريب.



7 - بيان بالتوصيات التي رفعها الأطباء الزوار في تقاريرهم المقدمة إلى الوزارة خلال السنوات المالية الأربع السابقة من السنة المالية (2020/2019) وحتى السنة المالية (2023/2022)، والإجراء المتخذ من قبل الوزارة في تطبيق هذه التوصيات وفق ما يلي:



التخصص الدقيق -، موجز التوصية -، الإجراء المتخذ من قبل وزارة الصحة.



8 - بيان إحصائي بعدد طلبات تسجيل المواطنين المرضى لطلب تحديد موعد مع الأطباء الزائرين عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة أو تطبيق (كويت صحة Q8) منذ اعتماد هذه الخدمة بتاريخ 15 ابريل 2023 وحتى تاريخه، مبينا فيه عدد الحالات الموافق عليها لعرضها على الدكتور الزائر وعدد الحالات غير الموافق عليها مع بيان أسباب الوزارة في ذلك بإيجاز وفقا لما يلي:



تخصص الطبيب الزائر -، عدد الحالات الموافق عليها -، عدد الحالات غير الموافق عليها -، أسباب الوزارة في عدم الموافقة على الحالات.