وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كما يلي:



قمنا بتوجيه سؤال بخصوص الترقيات في الحرس الوطني إلا أنه تم تجاهل البند 1 من السؤال.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: كشف ممن جرت ترقيتهم من رتبة عقيد إلى عميد في الحرس الوطني، موضحا فيه مناصبهم ومؤهلاتهم الدراسية.



كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:



قدم استجواب لوزير المالية الأسبق تضمن 7 محاور رئيسة تضمنت مخالفات حدثت في جهات تابعة له، في كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار.



لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات التابعة لوزارة المالية فيما ذكر من محاور في الاستجواب المقدم، وهل شكلت لجنة تحقيق فيما ورد بمحاور الاستجواب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة.



2 ـ هل انتهت اللجنة من تقريرها؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب برجاء تزويدي بصورة ضوئية منه.



3 ـ ما الإجراءات المتخذة لمحاسبة وتصويب ما ورد بمحاور الاستجواب؟



4 ـ هل اتخذ قرار الوقف عن العمل أو أصدرت أي عقوبة تجاه من تسبب بتلك المخالفات والتحقيق معهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء من وجهت لهم المخالفات والعقوبة التي اتخذت ضدهم.



كما قدم سؤالا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع جاء كما يلي:



أعطى الدستور الكويتي أهمية كبيرة للعلم وكفلها لجميع المواطنين وبناء على ذلك أنشئت جامعة الكويت لتلبي احتياجات البلاد في جميع التخصصات والمجالات ويعمل في هذا الصرح مجموعة متميزة من كادر أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وفي ظل تزايد عدد الطلبة المقبولين سنويا ظهرت مشاكل تواجه الطلاب عند التسجيل منها قلة الشعب وأحيانا الشعب مغلقة، كما ظهرت الحاجة إلى صرف إضافي أول وثان بمبالغ كبيرة للهيئة الأكاديمية أعضاء هيئة التدريس لمواجهة مثل هذه المشاكل.



وبناء عليه، أُصدر توصيف وظيفي جديد للهيئة الأكاديمية المساندة (مدرس مساعد) يسمح لهم بالتدريس لمستويات 100 والاستعانة بالحاصلين على الدكتوراه منهم للتدريس في جميع مقررات الجامعة كما هو معمول به في جميع الجامعات في مختلف الدول ذات التصنيف العالي، واعتمد التوصيف الجديد في مجلس الجامعة المنعقد في 24/5/2023 في خطوة رائدة لحل مثل هذه المشاكل وصيانة للمال العام وحفظا لميزانية الجامعة من الهدر.



لكن خلال شهرين ومع تسلم مدير الجامعة الجديد بالإنابة المنصب د.فايز الظفيري أوقف التوصيف في مجلس الجامعة بالأعضاء أنفسهم الذين وافقوا على إقراره المنعقد في 27/7/2023، ولا يكتفى بالتوقيف بل يمدد الإضافي الثاني لمدة سنة لأعضاء الهيئة الأكاديمية (أعضاء هيئة التدريس) وذلك في شبهة منفعة وتغليب لمصلحة فئة على حساب المال العام، وكما هو واضح أن فئة الهيئة الأكاديمية المساندة تواجه ظلما شديدا دون الالتفات لمطالبهم والاستماع لهم.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة (مدرس مساعد) الكويتيين في جامعة الكويت، مع بيان عددهم في الكليات العلمية والإنسانية.



2 ـ ما الأسباب الحقيقية لإلغاء التوصيف الوظيفي للهيئة الاكاديمية المساندة (مدرس مساعد) وتمديد الإضافي لمدة سنة لأعضاء هيئة التدريس؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الكتاب المقدم لمجلس الجامعة بطلب توقيف التوصيف الجديد وتبريرات التوقيف المذكورة في الكتاب إن وجدت.



3 ـ ما مقدار التكلفة المالية التي تتحملها ميزانية الجامعة بسبب الإضافي الأول والثاني في جميع أقسام جامعة الكويت للعام الدراسي السابق؟ وكم ستوفر الجامعة في الميزانية في حال استعانت بالهيئة الأكاديمية المساندة المدرس المساعد وفقا للتوصيف الذي جرى توقيفه في مجلس الجامعة؟



4 ـ ما خطة جامعة الكويت المستقبلية للقضاء على الإضافي وصيانة المال العام؟



5 ـ عدد وأسماء الحاصلين على الدكتوراه من أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة الكويتيين والذي تنطبق عليهم شروط التعيين لوظيفة أستاذ مساعد، مع بيان أسباب عدم تعيينهم بالتفصيل.



6 ـ صورة ضوئية من ملفات الذين انتدبوا بغرض التعيين في الهيئة الأكاديمية من المدرسين المساعدين ومدرس اللغة من 2014 إلى 2023.