وجه النائب مرزوق الحبيني 3 أسئلة إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد جاء السؤال الأول منها كالتالي:



ورد بيان في منصة التواصل الاجتماعي من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالقبض على تشكيل عصابي منظم اخترق أنظمة الوزارة وحيث إن هذا الأمر يمس بشكل مباشر المال العام.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل المذكورون في بيانكم موظفون في الوزارة أو على إقامة إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة حاليا أو سابقا؟ إذا كانوا موظفين في الوزارة، يرجى تزويدي بأسمائهم وصفاتهم، وإذا كانوا على إقامة إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من عقد الشركة التابعين لها وصورة ضوئية من العقد الخاص بهم.



2 ـ هل هناك أسماء مستخدمين (user name) لموظفي الوزارة أو خاصة بهم تم استخدامها من هؤلاء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء المستخدمين والصلاحية الممنوحة لهم وأسباب منحهم هذه الصلاحيات.



3 ـ هل توجد عمليات قام بها المذكورون أعلاه من خلال النظام مخالفة للقانون؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصور ضوئية من جميع الكتب والمراسلات بالإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.



وجاء في السؤال الثاني:



نمى إلى علمي وجود عقود لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مع شركة لتوريد موظفين كويتيين وغير كويتيين.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم ورواتبهم.



وجاء السؤال الثالث كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل استعين بموظفين غير تابعين لديوان الخدمة المدنية يعملون بالقطاعات التالية: قطاع وكيل وزارة بالإضافة إلى إدارة الشؤون القانونية ـ قطاع الشؤون الإدارية ـ قطاع الشؤون المالية ـ قطاع خدمات العملاء ـ قطاع شبكات التوزيع الكهربائية ـ قطاع شبكات النقل الكهربائية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسباب التعيين.



2 ـ هل كانت هذه التعيينات حسب متطلبات كل قطاع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان كل قطاع على حدة بخصوص احتياجهم لهؤلاء الموظفين.



كما وجه سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز جاء كما يلي:



فيما يخص مشروع مطار الكويت الجديد T2، وبما أن وزارة الأشغال العامة قائمة على تنفيذ هذا المشروع الحيوي والتنموي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما نسبة الإنجاز في المشروع مقارنة بالبرنامج الزمني المعتمد، وما تاريخ الانتهاء من المشروع؟



2 ـ هل ستطبق وزارة الأشغال العامة غرامات تأخير على المقاولين في حال عدم إنجاز المشروع في التاريخ المحدد في العقد؟



3 ـ أرست الوزارة مناقصة الحزمة رقم 3 على خامس أقل الأسعار (شركة ليماك التركية) بقيمة 236 مليون دينار، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب الترسية الموجه للجهاز المركزي للمناقصات العامة، وآخر الإجراءات فيما يخص الموضوع والتاريخ المتوقع للبدء بأعمال الحزمة رقم 3.



4 ـ هل غيرت الوزارة نظام النواقل الرأسية المذكور في مستندات العقد إلى مصاعد عادية وذلك حسب طلب المقاول؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بالأسباب التي دعت الوزارة للموافقة على طلب المقاول، وما رأي الجهات المستفيدة؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الدراسات الصادرة عن الجهاز الاستشاري في مشروع مطار الكويت الجديد T2 والمراسلات حول هذا الأمر، وهل بدأ بتركيب المصاعد العادية في المشروع بدلا من نظام النواقل الرأسية؟