شريف حمدي



شهدت بورصة الكويت خلال تعاملات العام الحالي تقلبات في أداء المؤشرات والمتغيرات، مع جنوح للتراجع خاصة على مستوى اسهم السوق الأول الذي يضم أكبر الشركات المدرجة بالبورصة من حيث السيولة العالية والقيمة السوقية.



إذ سجل المؤشر تراجعا من بداية العام الحالي بنسبة 6.6% جراء عمليات بيع للأسهم القيادية، في المقابل سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا من بداية العام الحالي حتى نهاية إقفالات الخميس الماضي بنسبة 2.5%، ما يشير إلى توجه المستثمرين صوب الأسهم المتوسطة والصغيرة والتي شهدت ارتفاعات سعرية لافتة منذ بداية العام.



وفي هذا الإطار رصدت «الأنباء» أعلى 20 سهما حققت نموا في العوائد السوقية منذ بداية عام 2023، وتبين أن نسب الارتفاع لهذه الأسهم تراوح بين 25% و168.4%، وأغلب هذه الأسهم متوسطة القيمة السعرية، كما تبين من خلال الرصد ما يلي:



٭ 5 أسهم تمثل 25% من قائمة الـ 20 سهما الأعلى ارتفاعا تقل أسعارها عن 100 فلس، وهو ما يشير إلى ان الأسهم الأقل سعرا تمثل جاذبية لشريحة ليست بالقليلة من المستثمرين، في المقابل شملت القائمة سهمين فقط من الأسهم الدينارية.



٭ حقق سهم «ايفا فنادق» أعلى عائد سوقي بالبورصة منذ العام بنسبة 168.4%، وأنهى السهم تداولات آخر جلسة عند 263 فلسا.



٭ تلاه في الترتيب الثاني سهم «اكتتاب» بـ 108.6% ارتفاعا في قيمته السوقية ببلوغه 21.7 فلسا.



٭ ثالثا جاء سهم «ايفا» بـ 107%، بعد ارتفاعه لـ 206 فلوس بآخر جلسة تداول.



٭ سهم «عربي ق» حقق 88.9% عوائد سوقية من بداية السنة ببلوغه 529 فلسا.



٭ ارتفع سهم «الكوت» بنسبة 87.6% بارتفاعه إلى 732 فلسا.



٭ في المرتبة السادسة حل سهم شركة «سنام» بعائد سوقي بلغ من بداية تعاملات العام 85.4% ببلوغ السهم سعر 165 فلسا.



٭ تلاه سهم «خليج ت» بارتفاع 77.3% من بداية العام بارتفاع سعر السهم إلى 1800 فلس، وهو الأعلى سعرا ضمن القائمة.



٭ في المرتبة الثامنة حل سهم «منشآت» بعائد 77.1% ببلوغ السهم سعر 108 فلوس.



٭ تلاه سهم «معادن» بـ 65.3% بارتفاع سعر السهم إلى 82.5 فلسا.



٭ في المرتبة العاشرة جاء سهم «إعادة» بعائد سوقي 50.9% بارتفاع السهم إلى 400 فلس في آخر جلسة تداول.



٭ فيما تراوحت نسبة العوائد السوقية للأسهم من الترتيب الحادي عشر حتى العشرين بين 49.8% و25%.



كما تبين من خلال الرصد أن أسهم 56 شركة حققت ارتفاعات سعرية من بداية 2023، مقابل تراجع أسعار أسهم 89 شركة، ما يشير إلى أن السوق بشكل عام يحتاج إلى مزيد من المحفزات التي تعزز ثقة المستثمرين وتحثهم على ضخ مزيد من السيولة في أكبر وعاء استثماري بالكويت.



تنويهالأرقام المعروضة أعلاه مجرد مؤشرات استدلالية للمستثمر والمتداول في البورصة الكويتية، وهي ليست دعوة من «الأنباء» للشراء أو البيع أو الاحتفاظ بهذه الأسهم أو غيرها، لذا اقتضى التنويه.