مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية سجّلت قفزات كبيرة على كل الأصعدة



المحلل المالي



يمثل قطاع البنوك أكثر من 60% من القيمة الرأسمالية الإجمالية لبورصة الكويت، ويعتبر بذلك الأكبر حجما في السوق، وسجلت البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي، والمنتهي في 30 يونيو 2023، نموا قويا في صافي الأرباح بقفزة بلغت 47.8%، لتسجل أرباحا بقيمة 833.7 مليون دينار، وذلك مقارنة بـ 564.18 مليون دينار أرباحا خلال فترة النصف الأول من العام الماضي.



وبالتزامن مع انخفاض أسعار معظم الأسهم والنمو في صافي الأرباح في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023، تتحسن تقييمات القطاع باستمرار (مكررات الربحية ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية) إلى مستويات مقبولة، حيث يتداول قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت حاليا عند مكرر ربحية 17 مرة على أساس أرباح فترة آخر 12 شهرا، بينما سجل مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية للقطاع P/BV Ratio 1.88 مرة، ويعتبر مكرر الربحية الحالي مستوى مغريا وجاذبا للشراء ويتمتع بالجاذبية الاستثمارية.



ويظهر، من رصد أعدته «الأنباء»، أن بنك الخليج يتداول عند أدنى مكرر ربحية 12.1 مرة ويعتبر الأفضل بين البنوك المدرجة في بورصة الكويت، حيث انخفضت قيمته السوقية منذ بداية السنة بنسبة 13.4% وارتفعت أرباح البنك في النصف الأول بنسبة 18% لتسجل 35.85 مليون دينار، بينما بنك الكويت الوطني والبنك التجاري الكويتي يتداولان عند مكرر ربحية 13.2 و13.5 مرة على التوالي. أيضا يتداول البنك الأهلي عند مكرر ربحية 13.7 مرة وتعتبر افضل عند المقارنة بمعدلات القطاع والبورصة. أما بنك بوبيان، فمكرر ربحيته لايزال الأعلى بين البنوك عند 38 مرة، أما بيت التمويل الكويتي (بيتك) فيتداول عند مكرر ربحية 17.2 مرة.



وكانت بيانات بنك الكويت المركزي أشارت إلى أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية سجلت قفزات كبيرة على كل الأصعدة، حيث لاتزال تمتلك البنوك الكويتية أعلى نسب لتغطية القروض غير المنتظمة، وكذلك أعلى نسبة لمعيار كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والتي تؤهلها لتجاوز أي أزمات بفضل التدابير والإجراءات الاستباقية التي تعمل عليها البنوك.



وبالتزامن مع الانخفاضات المتتالية التي حققتها بورصة الكويت خلال 2023، خسرت القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك نتيجة المخاوف التي سيطرت على المستثمرين والتذبذب في الأسواق المالية العالمية وأزمة بعض البنوك في أميركا خلال النصف الأول من عام 2023 والتشكيك في قدرة البنوك المركزية العالمية على احتواء التضخم عالميا الذي سجل 8.7% في عام 2022 والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي وتداعياته على أسعار النفط التي تشكل الرافد الأساسي لإيرادات الكويت، ومع الخسائر منذ بداية شهر سبتمبر فقد ارتفعت خسائر القيمة السوقية لقطاع البنوك منذ بداية عام 2023 إلى 1.6 مليار دينار (خسارة بنسبة 6%) لتسجل 25.3 مليار دينار أي ما يعادل 61% من القيمة السوقية لبورصة الكويت والتي سجلت 41.5 مليار دينار، كما في 21 سبتمبر 2023.



جدير بالذكر ان مكرر الربحية عبارة عن ناتج قسمة سعر السهم على ربحية السهم، حيث يشير بشكل رئيسي إلى قيمة ما ستدفعه مقابل كل دينار من أرباح الشركة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة مكرر الربحية لدى الشركة «س» تساوي 20 مرة، فهذا يشير إلى أنك ستدفع 20 دينارا عن كل دينار تحققه الشركة أرباحا.



والمتعارف عليه أو الشائع هو أنه كلما قلت قيمة مكرر الربحية كان ذلك أفضل، وذلك لأن المستثمر يرغب في الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح مقابل كل دينار يستثمره، وهكذا يصبح مكرر الربحية المنخفض أكثر جاذبية من المرتفع.