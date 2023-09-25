برعاية جمعية إنسان الخيرية برئاسة الشيخ د.عثمان الخميس، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أطلق مركز ورثة الأنبياء برنامج «تمكين المتعلم» وهو برنامج علمي تخصصي في قواعد العلوم الشرعية ويشارك فيه عدد من الأساتذة المتخصصين في العلم الشرعي. وستقام الدورة الأولى للبرنامج التي ستقام خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر بعد صلاتي المغرب والعشاء في مسجد موضي السور بمنطقة الصديق، سيشرح فيها الشيخ د.عثمان الخميس قواعد التوحيد، فيما سيشرح الشيخ د.محمد عود الفزيع قواعد العقود المالية. وستسبق الدورة محاضرة افتتاحية يشارك فيها عدد من العلماء والمشايخ الأفاضل من داخل الكويت وخارجها وهم: الشيخ د.عثمان الخميس، والشيخ أ.د.عادل المطيرات، والشيخ د.خالد شجاع العتيبي، والشيخ د.حسين العوايشة من المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ د.ياسر المحميد من مملكة البحرين.



وقال المدير العام لجمعية إنسان مبارك العازمي إن البرنامج يهدف إلى تمكين طالب العلم من ضبط مسائل التوحيد المتفرقة وإكساب طالب العلم المهارة في تمييز القواعد المالية الجائزة والمحرمة، كما تهدف أيضا إلى تعلم الطالب على طريقة التقعيد المؤصل. ودعا طلاب العلم إلى التسجيل في هذا البرنامج والحرص على الاستفادة منه، مؤكدا أن الجمعية تحرص كل الحرص على إقامة هذه البرامج تحقيقا لرؤيتها في نشر القيم والعلم.