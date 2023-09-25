هل اتخذت أي إجراءات لتثمين عقارات المنطقة وإعادة تنظيمها حضارياً وما التاريخ المتوقع لانتهائها وإتمام عمليات التثمين إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب؟



وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة نص على ما يلي:



تعد منطقة جليب الشيوخ واحدة من مناطق الكويت التي شهدت قصورا في الخدمات الأساسية، منها الأمنية والإسكانية والصحية بصورة أصبحت تمثل هاجسا لكل من يقطنها، وكذلك افتقاد الاستقرار المنشود في مسكن لا يفي بحاجات الأسر التي اضطرت للإقامة فيها أو تملك عقارات دون التمكن من التصرف في بيعها أو غير ذلك لعدم إصدار بلدية الكويت شهادة الأوصاف لهم، وفي ظل غياب علاج للمشكلة والتي مضى عليها ما يجاوز العشرين عاما، الأمر الذي يعد حبسا للملك ومخالفة صريحة للدستور، فضلا عن عدم اتخاذ أي إجراءات لتثمينها وإعادة تنظيمها حضاريا.



وبدلا من أن تكون هذه المنطقة واجهة حضارية للكويت لموقعها الجغرافي المتميز وقربها من مطار الكويت الدولي وبدلا من أن يقام فيها الفنادق والمجمعات والأسواق التجارية الراقية فعلى العكس من ذلك وجدناها منطقة غير حضارية حيث الشوارع متهالكة والنفايات متراكمة والمباني عشوائية، بل والأدهى من ذلك وجدناها مركزا لبيع المسروقات وملاذا للهاربين والرذيلة، ورغم تعاقب السنين والوعود المتتالية من الحكومات المتعاقبة إلا أننا لم نعد نرى أي دور إيجابي واضح أو ملموس من المجلس البلدي وبلدية الكويت في هذا الشأن.



لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي على أن يكون الرد مشفوعا بما يتطلبه البيان من مراسلات وقرارات وإجراءات ذات صلة بالرد:



1 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت لإنهاء مشكلة إصدار شهادات الأوصاف لعقارات المواطنين في المنطقة، خاصة أن المشكلة لاتزال قائمة؟



2 ـ هل اتخذت أي إجراءات لتثمين عقارات المنطقة وإعادة تنظيمها حضاريا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى موافاتي بهذه الإجراءات والتاريخ المتوقع لانتهائها وإتمام عمليات التثمين، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب.



3 ـ هل شكل المجلس البلدي أو بلدية الكويت لجانا لإجراء عمليات مسح ميداني للمشكلات التي تعاني منها هذه المنطقة على أرض الواقع ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لحلها؟ في حال كانت الإجابة بالإيجاب يرجى موافاتي بتقارير وتوصيات هذه اللجان، وما نسبة تنفيذ تلك المقترحات والحلول، وما معوقات تنفيذها؟



4 ـ بعد توليكم الحقيبة الوزارية هل وضعتم خطة زمنية لمعالجة العديد من المشاكل في هذه المنطقة وعلى رأسها إيجاد الحلول الجذرية في السماح للمواطنين بحرية التصرف في أملاكهم سواء بالبيع أو غيرها من خلال إصدار شهادات الأوصاف للعقارات المملوكة لهم؟



5 ـ منذ أن توليتم الحقيبة الوزارية هل رفع إليكم تقرير عن الأسباب التي أدت إلى ما تعانيه منطقة جليب الشيوخ من مظاهر الإهمال والقصور في تقديم العديد من الخدمات من مرافق الدولة المختلفة؟ مع ذكر كل الجهات ذات الصلة بهذا الإهمال والقصور والتسلسل التاريخي لها.