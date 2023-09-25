بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة د.عبدالله بن محمد آل الشيخ، عبر فيها عن خالص التهاني للمملكة قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشددا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.



واستذكر السعدون المواقف التاريخية للمملكة تجاه الكويت والأمتين العربية والإسلامية، مشيدا بالإنجازات التي تشهدها بجميع المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، سائلا المولى القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة، وأن يحقق للشعب السعودي الشقيق مزيدا من التقدم والرخاء.