قال النائب د.بدر الملا: تقدمت الى اللجنة التنسيقية بعرض الأولويات التشريعية لدور الانعقاد الثاني والتي احتوت على قوانين تتعلق بالتنمية والاصلاح السياسي وتحسين الوضـــــع الاجتماعي وحوكمة السلطة القضائية.



وجاءت رسالة الملا كالتالي:



استنادا إلى ما انتهت إليه اللجنة التنسيقية النيابية من جهد مشكور في التواصل مع أعضاء مجلس الأمة لتحديد الأولويات التشريعية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، ونظــــرا لأهميــــــة المواضيع المرتبطــــة بالإصلاح الاقتصادي والإصلاح السيــــــاسي والإصلاح القضائي، فضلا عن اصلاح الوضع الاجتماعي الذي بات مؤرقــــــا لجميع المواطنين، فإننا نأمـــــل أن تتضمــــن الأولويـــــات التشريعية الأولويات التالية:



1 - البديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور.



2 - تعديـــــــل الحـــــــد الأدنــــى للمتقاعديــــن.



3 - تعديل قانون التأمينات بما يكفل مساواة المؤمن عليهم وفق أحكام الباب الخامس بذات الالتزامات للمؤمن عليهم وفق الأبواب الأخرى.



4 - قانون السلطة القضـائيـــــة بمــــــا يكفل قواعد الحوكمة القضائيـــة.



5 - تعديل قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية بما يكفل القدرة على تنفيذ الأحكام القضائية.



6 - تعديل قانون الانتخاب (خمس دوائر مع التصويت بصوتين).



7 - قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.



8 - قانون إنشاء ميناء مبارك.