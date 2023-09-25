وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلاميــــة عبدالرحمن المطيري، قال في مقدمته: إنه تماشيا مع الدور الفاعل الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعــــات خاصة بتكويت الوظائف، وحرصا على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين لإيجاد فرص عمل للخريجين وأيضا لإيضاح آليــــة العمل داخل الــــوزارات لكي تحظى بالشفافــية والتـــوازن الوظيفـــي.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد المعينين على بند التعيين والعقود والمكافآت في الوزارة (كويتيين، أبناء كويتيات، غير محددي الجنسية، وافدين) كل على حدة؟ وما الاحتياج الفعلي من الموظفين داخل الوزارة.



2- الاحتياج الفعلي من أعداد الموظفين الكويتيين داخل الوزارة؟



3- عدد الخريجين الذي تم تعيينهم خلال عام 2020 حتى 2023؟ وما تخصصاتهم؟



4- هل هناك خطة احتياج سنوية للخريجين الجدد لتعيينهم؟



5- هل هناك وظائف إشرافية تم الإعلان عنها أو لم يتم الإعلان عنها شاغرة داخل الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما تلك الوظائف؟



6- عدد المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين بمكتب الوزير ومكاتب الوكلاء المساعدين وغيرهم مع ذكر جنسياتهم.