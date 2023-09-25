twitter facebook whatsapp viber telegram email لجنة شؤون النفط والطاقة تبحث الاستغلال الأمثل للثروة النفطية بحضور رئيس مجلس الأمة الاثنين 2023/9/25 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 4577 A+ A- استمع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون خلال الاجتماعبدر نشمي وفهد المسعود وعبدالله المضفد. حسن جوهر وأسامة الزيد وفهد بن جامعسعود العصفور وخالد الطمار ود.عبدالهادي العجمي عقــدت لجنة شؤون النفط والطاقة اجتماعـــا امس لاستكمـــال مناقشـــة تكليــــف مجلس الأمــــة للجنة بشأن دراسة وبحث الموضوعات المتعلقة بالاستغلال الأمثــــل للثروة النفطية والتوسع بالصناعـــــات النفطية، وذلك بحضور رئيس مجلـــس الأمة أحمد السعدون.