قال النائب ماجد المطيري : تقدمت للجنة التنسيقية النيابية الحكومية بعدد من الأولويات التي سنسعى في دور الانعقاد القادم لإقرارها ومنها إنهاء ملف العفو والمهجرين وأولويات المتقاعدين والبديـــــل الاستراتيجي ومشاكل المناطق الجنوبية والسعي لحلولها، وجاءت الأولويات كالتالي:



1 - ملف العفو والمهجرين.



2 - المتقاعدين.



3 -البديل الاستراتيجي.



4 - الجمع بين الدراسة والوظيفة.



5 - الطلبات الإسكانية.



6 - الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية للمناطق الجنوبية (استكمال الخدمات بالمنطقة الجنوبية).



7 - رفاهية المواطن.



8 - تطوير الخدمات الصحية.



9 - تنويع مصادر الدخل للبلاد.



10 - التوظيف وتقليل فترة الانتظار.



11 - مراعاة احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم.



12 - زيادة العلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة.



13 - زيادة علاوة الأولاد من 50 دينارا إلى 100 دينار.



14 - تخفيض القرض الإسكاني من 10% إلى 5%.



15 - التركيبة السكانية.



16 - تعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة.



17 - قانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أزمة كورونا.



18 - تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس.