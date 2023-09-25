مبارك الخالدي



ودع منتخبنا الوطني الأولمبي منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 الجارية حاليا في الصين بعد تعادله مع منتخب تايلند 1-1 في المباراة التي جمعتهما امس في ختام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة من المسابقة، وبهذه النتيجة رفع الأزرق وتايلند رصيدهما الى نقطتين، وتأهل عن المجموعة إلى الدور ربع النهائي منتخب كوريا الجنوبية الذي حصد العلامة الكاملة بـ 9 نقاط، وذلك بعد فوزه أمس 3-0 على منتخب البحرين الذي حل في المركز الثاني بفارق الأهداف. تقدم لمنتخب تايلند جاك سان ماهونج (10) وتعادل للأزرق يوسف الحقان (88).



في الشوط الاول تقدم منتخب تايلند الأفضل تنظيما مبكرا بعرضية جاك سان ماهونج الذي أرسل عرضية من أقصى الجبهة اليسرى لكن الحارس عبدالعزيز البحر لم يحسن التمركز لتسقط الكرة خلفه في الشباك (10)، ولم تكن للأزرق اي ردة فعل للعودة واتسم أداؤه بالفوضى والفردية وظهر الأزرق عاجزا عن إيجاد الحلول لفك شفرة الدفاع المنافس ما منح المنتخب التايلندي الأريحية في التسلم والتسليم وهدد مرمانا في مناسبات عدة.



وفي الشوط الثاني حاول الأزرق العودة إلى المباراة لكن دون خطورة حقيقية، وسدد سلطان الفرج كرة من خارج المنطقة أبعدها الحارس إلى ركنية (54). وفي الدقائق الـ 10 الأخيرة نشط الأزرق ونجح يوسف الحقان في إدراك التعادل بعد متابعته الجيدة لركلة ركنية (88).