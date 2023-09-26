أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، امس، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و500 ألف نسمة، بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 114 يوما، في حين بلغ عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.



وسجلت مصر ربع مليون نسمة الأول بعد الـ 105 ملايين بالداخل يوم 30 يوليو الماضي أي خلال 57 يوما، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 105 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثانيا الاثنين أي خلال 57 يوما أيضا.



وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 ملايين نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بـ 9.5 ملايين نسمة، ثم الشرقية 7.9 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7.1 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.9 ملايين نسمة، ثم المنيا 6.4 ملايين نسمة، ثم القليوبية 6.2 ملايين نسمة، ثم سوهاج 5.8 ملايين نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 ملايين نسمة، وأخيرا الغربية 5.5 ملايين نسمة.



وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 ملايين نسمة، المنوفية 4.8 ملايين نسمة، الفيوم 4.1 ملايين نسمة، كفر الشيخ 3.7 ملايين نسمة، قنا 3.6 ملايين نسمة، بني سويف 3.6 ملايين نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة.



وسجل عدد سكان الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 794.8 ألف نسمة، بورسعيد 793.4 ألف نسمة، مطروح 552.1 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 404.9 آلاف نسمة، الوادي الجديد 267.7 ألف نسمة، جنوب سيناء 115.6 ألف نسمة.